Seguridad

Detienen a Sujeto Presuntamente Relacionado con Caso de Estupro en Puebla

José Herminio 'N' habría participado en la desaparición temporal de una adolescente en el municipio poblano de Santiago Miahuatlán

Detenido José Herminio N Estupro Adolescente Santiago Miahuatlán PueblaJosé Herminio 'N' fue arrestado en el municipio de Santiago Miahuatlán. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Detienen a José Herminio 'N' en Puebla por su presunta relación con un caso de estupro. La FGE cumplió la orden de aprehensión tras su incomparecencia. Conoce los detalles.

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