La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que cumplió orden de aprehensión contra José Herminio ‘N’, de 46 años de edad, investigado por su probable responsabilidad en el delito de estupro, acto cometido en el municipio de Santiago Miahuatlán.

De acuerdo con los antecedentes, en agosto de 2024 se inició una investigación tras el reporte de ausencia de una adolescente. Posteriormente fue localizada y, a partir de su entrevista y otros actos de investigación, se obtuvieron datos relacionados con la probable comisión del delito.

Como resultado de las diligencias, el 2 de junio de 2025 la autoridad judicial vinculó a proceso a José Herminio ‘N’ por estupro y le impuso como medida cautelar la firma periódica.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplió orden de aprehensión contra José Herminio N., de 46 años de edad, investigado por su probable responsabilidad en el delito de estupro, acto cometido en el municipio de Santiago Miahuatlán.#FiscalíaInforma… pic.twitter.com/ViPlJfM59V — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 25, 2026

Posteriormente, ante su incomparecencia a la audiencia intermedia, el 3 de febrero de 2026 el Juez de Control lo declaró sustraído de la acción de la justicia y libró orden de aprehensión en su contra.

Tras el cumplimiento del mandamiento judicial en Santiago Miahuatlán, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para la continuación del procedimiento penal.

Con información de N+

GMAZ