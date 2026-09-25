¿Cuántos Pagos Faltan del Calendario de la Pensión ISSSTE 2026? Este Mes Habrá Depósito Triple

Si eres pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y quieres conocer cuántos pagos restan de la Pensión del ISSSTE en 2026, sigue leyendo porque también te damos a conocer las próximas fechas de depósito.

La duda surge entre los extrabajadores del Estado de cara a la recta final del año, cuando empiezan a organizar sus gastos y planear el presupuesto del último trimestre.

La buena noticia es que uno de los últimos meses del año llega con pago triple para algunos de los jubilados, quienes deberán administrar los recursos para hacer frente a los gastos de la época navideña y la cuesta de enero.

¿Cuántos pagos faltan de la Pensión ISSSTE 2026?

De acuerdo con el calendario de pagos a pensionados y jubilados del ISSSTE 2026 resta un total de 5 depósitos para los beneficiarios.

A continuación hallarás enlistadas las fechas en que te caerá el dinero en tu cuenta, así como a qué periodo corresponde.

Pago de octubre 2026 caerá el 30 de septiembre. Pago de noviembre 2026 caerá el 29 de octubre. Pago de diciembre 2026 caerá el 27 de noviembre. 1ra parte del aguinaldo caerá la primera quincena de noviembre. 2da parte del aguinaldo 27 de noviembre.

En el caso del depósito del aguinaldo no se ha dado a conocer el día específico en el que se hará el depósito del monto correspondiente a la primera parte, sólo se informó que será durante la primera quincena. Sin embargo se adelantó que la fecha del pago de la segunda parte sería el 27 de noviembre.

Vale la pena recordar que los extrabajadores del Estado reciben un monto equivalente a 40 días de salario diario por concepto de esta prestación.

Calendario de Pagos Pensionados y Jubilados ISSSTE 2026. Foto: ISSSTE.

¿Qué mes de 2026 caerá un depósito triple a pensionados del ISSSTE?

Será en noviembre de 2026 cuando los jubilados y pensionados recibirán un depósito triple en su cuenta; correspondiente al pago del diciembre, así como la primera y segunda parte del aguinaldo 2026.

De modo que las fechas de depósito para noviembre de 2026 quedan de la siguiente manera:

1ra parte del aguinaldo: primera quincena de noviembre.

Pago de diciembre 2026: 27 de noviembre.

2da parte del aguinaldo 2026: 27 de noviembre.

Si bien el 27 de noviembre está marcado como el día del depósito de la segunda parte del aguinaldo 2026, hay que estar pendientes de la confirmación de las autoridades del ISSSTE.

Adicionalmente, aquellos pensionados de 65 años y más recibirán el pago de la Pensión Bienestar que entrega el Gobierno de México. El depósito por 6,400 pesos, correspondiente al último bimestre de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores 2026 se entrega de acuerdo con el Calendario de Pagos presentado por la Secretaría del Bienestar.

Para conocer las fechas exactas de pagos habrá que esperar el anuncio oficial de parte de Leticia Ramirez, titular de dicha dependencia del Gobierno de México, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.