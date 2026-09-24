Este jueves 24 de septiembre se reanudaron las exportaciones de ganado en pie desde la estación cuarentenaria de San Jerónimo, Chihuahua, hacia Santa Teresa, Nuevo México, Estados Unidos, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Durante la primera semana se enviará un promedio de 800 cabezas de ganado. El número de animales se incrementará de manera gradual hasta llegar a mil 500 cabezas diarias a partir de la cuarta semana de operación.

Para reanudar los envíos, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), los productores pecuarios y el gobierno del estado de Chihuahua realizaron adecuaciones en las instalaciones del puerto ganadero, con el propósito de atender la solicitud del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de reducir el riesgo de propagación del gusano barrenador del ganado (GBG).

Como parte de la transición hacia el uso de aretes electrónicos del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado (SINIIGA), se instalaron lectores de radiofrecuencia en las dos líneas de inspección de APHIS de la cuarentenaria de San Jerónimo, lo que permitirá la lectura electrónica de los identificadores durante el proceso de inspección y fortalecerá la trazabilidad de los animales destinados a exportación.

También se instalaron ventiladores en puntos estratégicos de las áreas de inspección de APHIS, con el fin de facilitar la identificación de olores a los perros detectores.

Además, se realizaron modificaciones en la estación cuarentenaria de Puerto Palomas, Chihuahua, de cara a su próxima reapertura para la exportación de ganado.

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