Economía

México Reanuda Exportaciones de Ganado desde Chihuahua hasta Nuevo México, EUA

Durante la primera semana se enviará un promedio de 800 cabezas de ganado

Cabezas de ganado. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoCabezas de ganado. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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