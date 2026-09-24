Subió el Precio del Jitomate por Repunte de la Inflación en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.33% en la primera quincena de septiembre de 2026, por lo que la inflación general anual subió al 3.42%, después de que en agosto terminó en 3.26%.
El Índice Nacional de Precios al Consumidor es un indicador económico que mide el cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares en México a lo largo del tiempo.
Los cambios en los precios reflejan las variaciones en la inflación y repercuten directamente en el poder adquisitivo y el bienestar de los consumidores.
El informe del INEGI explicó que el índice de precios subyacente aumento 0.17% a tasa quincenal; en consecuencia, los precios de las mercancías subieron 0.13 % y los de servicios, 0.21%.
A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente incrementó 0.88%, por lo que los precios de frutas y verduras crecieron 3.38% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.24%.
El INEGI indicó que los siguientes 10 productos subieron de precio durante la primera quincena de septiembre de 2026.
Jitomate: 22.79%.
Cebolla: 8.61%.
Primaria: 5.85%.
Secundaria: 5.33%.
Gas doméstico LP: 1.97%.
Pollo: 1.53%.
Universidad: 1.10%.
Otros alimentos cocinados: 0.48%
Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.25%.
Vivienda propia: 0.12%.
En contraste, los siguientes 10 productos bajaron de precio.
Servicios profesionales: -16.50%.
Papa y otros tubérculos: -6.69%.
Aguacate: -4.02%.
Naranja: -3.95%.
Tequila: -2.91%.
Pañales: -1%.
Productos para el cabello: -0.93%.
Autobús foráneo: -0.72%.
Suavizantes y limpiadores: -0.60%.
Automóviles: -0.26%.
Sin embargo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor no afecta igual en todo el país y registró variaciones en algunos estados de la República mexicana.
Las entidades con mayor variación por arriba del promedio nacional, durante la primera quincena de septiembre, fueron: Tlaxcala, Zacatecas, Colima, Yucatán y Chihuahua.
Los estados con menor variación por debajo del promedio nacional fueron: Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, Tabasco y Quintana Roo.