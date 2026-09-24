Economía

Subió el Precio del Jitomate por Repunte de la Inflación en México

La cebolla, el pollo y el gas LP también aumentaron durante la primera quincena de septiembre

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Inflación Anual en México fue de 3.42% en Septiembre 2026, Informa el INEGI

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Inflación en México: Aumenta Precio del Jitomate en Septiembre 2026 | N+