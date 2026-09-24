Subió el Precio del Jitomate por Repunte de la Inflación en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.33% en la primera quincena de septiembre de 2026, por lo que la inflación general anual subió al 3.42%, después de que en agosto terminó en 3.26%.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor es un indicador económico que mide el cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares en México a lo largo del tiempo.

Los cambios en los precios reflejan las variaciones en la inflación y repercuten directamente en el poder adquisitivo y el bienestar de los consumidores.

El informe del INEGI explicó que el índice de precios subyacente aumento 0.17% a tasa quincenal; en consecuencia, los precios de las mercancías subieron 0.13 % y los de servicios, 0.21%.

A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente incrementó 0.88%, por lo que los precios de frutas y verduras crecieron 3.38% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.24%.

El INEGI indicó que los siguientes 10 productos subieron de precio durante la primera quincena de septiembre de 2026.

Jitomate: 22.79%. Cebolla: 8.61%. Primaria: 5.85%. Secundaria: 5.33%. Gas doméstico LP: 1.97%. Pollo: 1.53%. Universidad: 1.10%. Otros alimentos cocinados: 0.48% Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.25%. Vivienda propia: 0.12%.

En contraste, los siguientes 10 productos bajaron de precio.

Servicios profesionales: -16.50%. Papa y otros tubérculos: -6.69%. Aguacate: -4.02%. Naranja: -3.95%. Tequila: -2.91%. Pañales: -1%. Productos para el cabello: -0.93%. Autobús foráneo: -0.72%. Suavizantes y limpiadores: -0.60%. Automóviles: -0.26%.

Sin embargo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor no afecta igual en todo el país y registró variaciones en algunos estados de la República mexicana.

Las entidades con mayor variación por arriba del promedio nacional, durante la primera quincena de septiembre, fueron: Tlaxcala, Zacatecas, Colima, Yucatán y Chihuahua.

Los estados con menor variación por debajo del promedio nacional fueron: Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, Tabasco y Quintana Roo.