Internacional

EUA y China se Oponen a Nuevas Regulaciones sobre IA, Dice Trump Previo a Cumbre con Xi Jinpin

El presidente estadounidense aseguró que la Superinteligencia (SI) será un tema importante de debate, pero quiere dejarlo "exactamente como está"

Xi Jinping y Donald TrumpXi Jinping es recibido por Donald Trump, durate una visita a EUA. Foto: Reuters

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La Superinteligencia será clave en la cumbre Trump-Xi. Ambos países se oponen a nuevas regulaciones sobre IA. ¿Es este el camino correcto para el futuro de la tecnología?

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