El presidente de ⁠Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, afirmó que la Inteligencia Artificial (IA) será un "asunto importante de debate" cuando se reúna más tarde en el día con su par chino, Xi Jinping, pero señaló que ambos líderes quieren dejar las ⁠cosas tal y como están.

"Un gran día con el presidente chino Xi. La Superinteligencia (SI) será un tema importante ⁠de debate, pero quiero dejarlo exactamente como está", escribió Trump en una publicación en las redes sociales, utilizando su término preferido para referirse a la IA.

El mandatario estadounidense seguró que esa es también la postura de China. El pasado 22 de septiembre, Trump anunció que llamará oficialmente “superinteligencia” a la Inteligencia Artificial, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

El presidente estadounidense argumentó que la palabra "artificial" da la impresión de que la tecnología es "falsa", cuando en realidad es "asombrosa": "Suena mucho mejor" que inteligencia artificial y es "mucho más apropiado".

También indicó que “cada nueva gran tecnología trae desafíos, y la superinteligencia no es la excepción", luego de que el lunes, líderes de más de 20 países, entre ellos Canadá, Alemania y Australia, pidieron una vigilancia más fuerte a esta tecnología y la posible creación, con apoyo de la ONU, de un organismo de regulación internacional. Sin embargo, ni Estados Unidos ni China firmaron el llamado.

Con información de N+ y Reuters