Internacional

Ordenan Restablecer Acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca

Se trata de una orden de restricción temporal contra el veto que Trump impuso a los tres medios de comunicación estadounidenses, a los que acusó de publicar "noticias falsas"

TrumpEl fallo supone un respiro temporal para los tres medios de comunicación mientras continúa el litigio. Foto: Reuters.

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