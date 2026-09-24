Internacional

Xi Jinping Dice que Estados Unidos y China Deben Ser Socios, No rivales

Ambos países acordaron ampliar su tregua comercial hasta el 10 de enero, según Scott Bessent, secretario del Tesoro

Xi Jinping TrumpLa de esta semana es la primera visita de Estado de Xi a Washington desde 2015. Foto: Reuters.

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