Desaparecidos

Localizan Muerto al Hijo del Alcalde de Tecamachalco en Puebla

Los restos del menor de edad fueron abandonados envueltos en una cobija, a un costado de una carretera en el municipio de Nicolás Bravo

Fue encontrado el cuerpo de Mateo con huellas de violencia.Fue encontrado el cuerpo de Mateo con huellas de violencia. Foto: Facebook Valor por Tecamachalco

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Tragedia en Tecamachalco: el cuerpo del hijo del alcalde, Mateo Hernández, fue hallado en Nicolás Bravo. Las autoridades investigan el caso.

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