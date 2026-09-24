La búsqueda de Mateo Hernández, de 16 años e hijo del Presidente Municipal de Tecamachalco, terminó tras el hallazgo de un cuerpo envuelto en cobijas, a un costado de una carretera en el municipio de Nicolás Bravo, Puebla.

Su cuerpo habría sido abandonado en la zona de Azumbilla, cerca del paraje conocido como “La Tabla” y del camino que conduce hacia San Felipe Maderas.

De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver estaba amordazado y atado de pies y manos con alambre.

Habitantes de la zona detectaron el bulto y dieron aviso a las autoridades. Elementos de seguridad acudieron al punto y acordonaron el área, mientras personal ministerial realizó las diligencias y el levantamiento del cuerpo.

Los estudios forenses revelaron la identidad de la víctima, por lo que el hallazgo corresponde con la desaparición del hijo del presidente municipal de Tecamachalco.

El adolescente fue reportado como desaparecido desde el pasado sábado 19 de septiembre, cuando habría salido de su domicilio alrededor de la una de la tarde para reunirse con compañeros y realizar trabajos escolares.

Desde entonces, autoridades estatales y federales desplegaron labores de búsqueda en diferentes puntos de la región.

La noche de este miércoles el propio presidente municipal de Tecamachalco en Puebla confirmó el fallecimiento de su hijo adolescente, y agradeció por las muestras de apoyo y condolencias, además de pedir justicia como padre de familia.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR