Localizan Cuerpo Sin Vida de una Persona Envuelta en Cobijas en Carretera de Puebla

En las últimas horas fue localizado un cuerpo humano envuelto en una cobija a un costado de la carretera federal Azumbilla–Tlacotepec de Díaz, lo que generó una importante movilización de cuerpos de seguridad.

Al sitio llegaron elementos de la policía de Chapulco, Azumbilla y Nicolás Bravo, elementos del Ejército Mexicano, así como técnicos en urgencias médicas de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron motociclistas que circulaban por la zona quienes se percataron de la presencia del cuerpo y dieron aviso inmediato a las autoridades.

La zona fue acordonada en espera de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (Semefo), para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades únicamente han confirmado el hallazgo de un cuerpo,

Se sabe que los restos de una persona sin identificar, se encontraban envueltos en una cobija de color café. Las circunstancias de la muerte aún se investigan.

Con información de N+

JAPR