Seguridad

Localizan Cuerpo Sin Vida de una Persona Envuelta en Cobijas en Carretera de Puebla

Motociclistas que circulaban por la carretera Azumbilla-Tlacotepec de Díaz se percataron de la presencia del cuerpo y dieron aviso a las autoridades

El cuerpo de una persona sin identificar fue abandonado.El cuerpo de una persona sin identificar fue abandonado. Foto: Facebook Regionales Puebla

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Hallan cuerpo envuelto en cobija en carretera de Puebla. La zona fue acordonada para investigaciones.

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