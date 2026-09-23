La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que el hacinamiento en cárceles vulnera derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

El Pleno resolvió que el hacinamiento en los centros penitenciarios no es solo un problema de administración penitenciaria, sino una situación que puede afectar gravemente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, por lo que en algunos casos se pueden equiparar a tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.

Por ello, la SCJN estableció que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas y seguras de internamiento, incluyendo espacio suficiente, acceso a servicios básicos y el respeto a la integridad personal.

En consecuencia, el Máximo Tribunal ordenó intervenir en el penal de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca del Estado de México para reducir la sobrepoblación, mejorar las condiciones de internamiento e impulsar beneficios de preliberación para quienes cumplan con los requisitos legales y traslados de ley.

Como parte de este plan multidisciplinario e interinstitucional para atender la sobrepoblación, se deberá informar periódicamente sobre su cumplimiento y dar vista tanto a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México como a la defensoría pública estatal.

AMP