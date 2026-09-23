Sociedad

SCJN Ordena Revisar Condiciones de Hacinamiento en Penal de Neza-Bordo

El Máximo Tribunal estableció que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas y seguras de internamiento

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: N+El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: N+

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