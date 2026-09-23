Seguridad

Responsable de Atropellar y Matar a Mujer en Puerto Peñasco Pagará 250 Mil Pesos

Además del pago, el imputado ofrecerá una disculpa pública luego del acuerdo reparatorio al que llegó junto al hijo de la víctima

Responsable de Atropellar y Matar a Mujer en Puerto Peñasco Pagará 250 Mil PesosResponsable de Atropellar y Matar a Mujer en Puerto Peñasco Pagará 250 Mil Pesos. Foto: Archivo N+

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