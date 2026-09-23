Responsable de Atropellar y Matar a Mujer en Puerto Peñasco Pagará 250 Mil Pesos
Además del pago, el imputado ofrecerá una disculpa pública luego del acuerdo reparatorio al que llegó junto al hijo de la víctima
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Además del pago, el imputado ofrecerá una disculpa pública luego del acuerdo reparatorio al que llegó junto al hijo de la víctima
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Por un hecho de tránsito que dejó sin vida a una mujer identificada como María Lourdes ’N’ en Puerto Peñasco, el responsable tendrá que pagar un acuerdo reparatorio por 250 mil pesos y una disculpa pública.
El acuerdo entre el imputado y Jesús Alejandro ’N’, hijo de la víctima, se alcanzó luego de una audiencia celebrada el 22 de septiembre, donde fue revisado y aprobado por el Juez de Control.
La madrugada del pasado 20 de septiembre el imputado conducía un vehículo y por aparente falta de precaución y exceso de velocidad impacto a María Lourdes ’N’ quien se encontraba atendiendo un puesto de hotdgos en la banqueta.
La víctima salió proyectada 12 metros y el vehículo continúo hasta impactar a otra camioneta estacionada sobre el bulevar Ocaña, entre Agustin Melgar y Juan de la Barrera de la colonia López Portillo de Puerto Peñasco.