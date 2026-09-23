Por un hecho de tránsito que dejó sin vida a una mujer identificada como María Lourdes ’N’ en Puerto Peñasco, el responsable tendrá que pagar un acuerdo reparatorio por 250 mil pesos y una disculpa pública.

El acuerdo entre el imputado y Jesús Alejandro ’N’, hijo de la víctima, se alcanzó luego de una audiencia celebrada el 22 de septiembre, donde fue revisado y aprobado por el Juez de Control.

La madrugada del pasado 20 de septiembre el imputado conducía un vehículo y por aparente falta de precaución y exceso de velocidad impacto a María Lourdes ’N’ quien se encontraba atendiendo un puesto de hotdgos en la banqueta.

La víctima salió proyectada 12 metros y el vehículo continúo hasta impactar a otra camioneta estacionada sobre el bulevar Ocaña, entre Agustin Melgar y Juan de la Barrera de la colonia López Portillo de Puerto Peñasco.