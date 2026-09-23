Seguridad

Ataque a Balazos a Domicilio en Hermosillo Está Ligado a Trabajador del Cereso 1

Después de la agresión armada no se registraron personas lesionadas en la vivienda de la colonia Villa Hermosa, al sur de la capital de Sonora

Ataque a Balazos a Domicilio en Hermosillo Está Ligado a Trabajador del Cereso 1Ataque a Balazos a Domicilio en Hermosillo Está Ligado a Trabajador del Cereso 1. Foto: Archivo N+

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