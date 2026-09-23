La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que la vivienda atacada a balazos al sur de Hermosillo está relacionada con una persona que labora en el Cereso Hermosillo 1.

De acuerdo con la información preliminar, personas realizaron detonaciones de arma de fuego contra el domicilio, sin que se registraran personas lesionadas por estos hechos.

La dependencia informó que brindará el apoyo necesario a la Fiscalía General de Justicia del Estado y coadyuvará en las investigaciones para el esclarecimiento de la agresión.

La agresión armada ocurrió la tarde del martes poco antes de las 19:30 horas, en las calles Labradores y Del Cerro, de la colonia Villa Hermosa. Vecinos del sector reportaron a las autoridades señalando haber escuchado múltiples disparos de arma de fuego.