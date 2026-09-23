Seguridad

Sujetos Armados Agredieron un Domicilio y un Vehículo al Sur de Hermosillo

Corporaciones policíacas que acudieron al sitio confirmaron que no se encontraron personas lesionadas en la vivienda ubicada en la colonia Villa Hermosa

Sujetos Armados Agredieron un Domicilio y un Vehículo al Sur de HermosilloSujetos Armados Agredieron un Domicilio y un Vehículo al Sur de Hermosillo. Foto: Archivo N+

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