Una agresión armada de manera directa contra un domicilio y un vehículo estacionado por fuera de la vivienda, en la colonia Villa Hermosa, al sur de Hermosillo, generó la movilización de corporaciones policíacas la tarde noche del martes.



Reportes oficiales indican que la notificación de detonaciones fue atendido poco antes de las 19:30 horas, en las calles Labradores y Del Cerro, en donde vecinos indicaban haber escuchado múltiples disparos de arma de fuego.



Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal como primeros respondientes, quienes no encontraron personas lesionadas en el sitio.



Asimismo, iniciaron un operativo de búsqueda de los agresores, quienes huyeron del lugar sin que fueran detenidos y hasta el momento las autoridades no han reportado su detención.



Asimismo, la calle Del Cerro fue acordonada en su totalidad para la intervención de personal de Servicios Periciales, quienes localizaron indicios balísticos sobre el suelo, además de por lo menos cuatro impactos de bala en el automóvil.