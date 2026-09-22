Un fusil de asalto AK-47, de los llamados “cuerno de chivo”, 51 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros y 14 envoltorios con presunta metanfetamina, fueron asegurados durante la detención de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, en la colonia Sierra Vista, en Ciudad Obregón.



La intervención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme, en coordinación con la Marina, quienes detuvieron a Raúl Hiram “N”, de 15 años, y Luis Manuel “N”, de 18 años.



Además del arma larga, las autoridades aseguraron dos cargadores abastecidos con los 51 cartuchos, así como los 14 envoltorios de color verde con una sustancia granulada blanca, con características similares a la droga sintética cristal.



Los detenidos y la materia asegurada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes; y con perspectiva de adolescencia en el caso del menor de edad.