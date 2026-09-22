Seguridad

Un Menor y Un Joven Fueron Detenidos en Posesión de Armas y Drogas en Cajeme

Un fusil, cartuchos y envoltorios con presunta metanfetamina les fueron asegurados en la colonia Sierra Vista de Ciudad Obregón, Sonora

Un Menor y Un Joven Fueron Detenidos en Posesión de Armas y Drogas en CajemeUn Menor y Un Joven Fueron Detenidos en Posesión de Armas y Drogas en Cajeme. Foto: Policía Municipal de Cajeme

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Detenidos en Cajeme: Un menor y un joven con AK-47 y metanfetamina. La policía y la Marina aseguran armas y drogas en Colonia Sierra Vista.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+