Una estudiante de 15 años fue llevada de emergencia a un hospital a bordo de una patrulla, luego de que quedara inconsciente tras sufrir un episodio de convulsiones dentro de un plantel educativo ubicado al norponiente de Hermosillo.



Los hechos se registraron la tarde del lunes en el CECyTE Justo Sierra, situado en las calles Lázaro Mercado y Sierra del Sur, donde elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte sobre la condición de la adolescente y solicitaron una ambulancia de Cruz Roja para que recibiera atención médica.



Debido a que en ese momento no había unidades de emergencia disponibles y la menor permanecía sin reaccionar, los agentes determinaron trasladarla directamente en la unidad policial hacia la Clínica 14 del IMSS, en donde a su llegada, fue ingresada al área de Pediatría para recibir atención médica.



Durante el traslado, personal del plantel acompañó a la adolescente y proporcionó a los oficiales información sobre sus antecedentes, al señalar que anteriormente ya había presentado otros episodios de convulsiones, por lo que dieron aviso a lo padres, ya que quedaría bajo observación médica.