Seguridad

Auxilian a Joven tras Sufrir Episodio de Convulsiones en Preparatoria de Hermosillo

La estudiante de 15 años del CECyTE Justo Sierra, ubicada al norponiente de la ciudad, fue llevada de emergencia a un hospital a bordo de una patrulla

Auxilian a Joven tras Sufrir Episodio de Convulsiones en Preparatoria de HermosilloAuxilian a Joven tras Sufrir Episodio de Convulsiones en Preparatoria de Hermosillo. Foto: Archivo N+

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Estudiante de 15 años en Hermosillo sufre convulsiones y es trasladada de emergencia en patrulla.

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