Seguridad

Violencia en Tultitlán: Un Muerto por Balacera y Cuerpo Hallado Dentro de Bolsas

Autoridades investigan las causas de los dos hechos ocurridos en el municipio mexiquense

Brillante, Fuentes del Valle | Itzel Cruz AlanisHallan cadáver en Tultitlán, Edomex. Foto: N+

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Un cadáver con signos de violencia fue descubierto en Tultitlán, Edomex, a metros de la avenida José López Portillo. La víctima aún no ha sido identificada.

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