En Tultitlán, Estado de México (Edomex), se registraron dos hechos violentos durante la jornada de este martes. Una balacera en el Circuito 21 de Marzo, en la zona de Buenavista, dejó como saldo una persona muerta y una lesionada. En otro punto del municipio mexiquense, fue hallado un cadáver, a unos 80 metros de la avenida José López Portillo, muy cerca de la estación Fuentes del Valle del Mexibús.

Policías municipales y estatales acordonaron la zona perteneciente al pueblo de San Francisco Chilpan, luego de la balacera, que ocurrió en una zona de comercios. Testigos refieren que se escucharon cuatro detonaciones de arma de fuego.

Cuando llegaron al lugar, encontraron en el sitio, también utilizado como una parada de transporte público, a un hombre sin vida. Otra persona resultó herida de gravedad y fue trasladada al hospital para recibir la atención médica correspondiente.

El otro hecho, fue localizado un cuerpo, que aún no ha sido identificado, encobijado y cubierto con bolsas.

Los vecinos dieron aviso a las autoridades para que llegaran hasta la barranca Benito Juárez, perteneciente al pueblo de San Mateo Cuautepec.

Policías municipales acordonaron la zona en espera de la llegada de Servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que realicen la indagatoria, así como las diligencias correspondientes en campo.

Se sabe que la víctima presentaba signos de violencia; el hallazgo ocurrió a un costado de una iglesia y de varios negocios.

Con información de N+