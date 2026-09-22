Seguridad

Continúa Juicio de Gabriel 'N', Padre de Dafne Zapata; No Hay Fecha Para Resolución

Con estas diligencias, el proceso todavía deberá avanzar hacia el cierre de la etapa de pruebas, posteriormente los alegatos y finalmente la resolución correspondiente

Continúa Juicio de Gabriel 'N', Padre de Dafne; Nuevos Testigos en TamaulipasContinúa Juicio de Gabriel 'N', Padre de Dafne. Foto: Alejandra Quintos

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Nuevos testigos en el juicio de Gabriel 'N', acusado de abuso contra su hija Dafne. El proceso se alarga y la resolución aún no tiene fecha.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+