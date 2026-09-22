El juicio que enfrenta Gabriel 'N', señalado por el delito de abuso sexual equiparado en agravio de su hija, Dafne Zapata Quintos, continúa en etapa de desahogo de pruebas ante la autoridad judicial.

De acuerdo con información proporcionada por Alejandra Quintos, madre de Dafne, la defensa busca incorporar nuevos testigos al proceso, por lo que la presentación de pruebas aún no ha concluido.

Entre los testigos contemplados anteriormente se encontraba Agustín, hermano del imputado, quien fue propuesto por la defensa para rendir declaración. Sin embargo, pese a haber sido requerido en cuatro ocasiones, no acudió a las audiencias correspondientes.

Ante esta situación, la defensa determinó desistir de su comparecencia, por lo que finalmente no rendirá declaración dentro del proceso.

La madre de Dafne explicó que el procedimiento continúa abierto debido a la solicitud de nuevos testigos, cuyas declaraciones deberán ser valoradas por la autoridad judicial.

Con estas diligencias, el juicio todavía deberá avanzar hacia el cierre de la etapa de pruebas, posteriormente los alegatos y finalmente la resolución correspondiente.

Cabe recordar que el caso de Dafne Zapata Quintos se encuentra en proceso judicial luego de que su padre, Gabriel 'N', fuera señalado por presuntos actos de abuso sexual equiparado en su agravio.

La defensa había señalado anteriormente que la resolución del caso podría conocerse durante septiembre; sin embargo, la incorporación de nuevos testigos podría extender los tiempos del proceso.

Hasta el momento, no se ha establecido una fecha definitiva para la conclusión del juicio.