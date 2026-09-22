Un local ubicado en el pleno Centro de Monterrey, a unos metros del Palacio de Gobierno de Nuevo León, fue vaciado por un grupo de presuntos delincuentes. El hecho generó la movilización de las autoridades de seguridad municipal hasta el negocio en la calle Zuazua, entre los cruces de Modesto, Arreola y Washington.

De acuerdo con los primeros reportes, el robo fue de un monto total de 500 mil pesos. En un video de una cámara de seguridad que llegó a la redacción de N+ Monterrey, se evidenció el modus operandi de la joven banda de delincuentes que cometieron el atraco.

Primero, uno de los ladrones llega al local, toma aparentemente un casco de motociclista para rompe el cristal de la puerta principal y posteriormente ingresar al negocio. Ya dentro del establecimiento de nombre AROMAXIA llevan a cabo el robo para luego darse a la fuga.

De la proveedora de fragancias y aromas se llevaron dinero en efectivo, aproximadamente 300 mil pesos, así como mercancía valuada en más de 200 mil pesos. Los delincuentes ingresaron a las 06:00 de a mañana y estuvieron en el sitio al menor dos horas hasta culminar el atraco.

Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron al lugar para comenzar las averiguaciones. Presuntamente, al menos uno de los ladrones fue detenido horas después; sin embargo, las autoridades no han dado detalles al respecto.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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