Seguridad

Irrumpen en Negocio y Roban 500 Mil Pesos en Dinero y Mercancía en Monterrey

Una cámara de seguridad grabó el modus operandi del grupo de delincuentes que realizaron el atraco

Puerta rota por donde ingresaron los ladronesLos delincuentes rompieron la puerta para ingresar al negocio. Foto: N+

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