Un hombre fue encontrado su vida durante la mañana después de presuntamente entrar en estado de ebriedad a nadar en el agua de la presa El Cuchillo, en el municipio de China, Nuevo León. La víctima permaneció en calidad de no localizado durante varias horas antes de ser localizado muerto.

El reporte se realizó cerca de las 06:00 de la mañana en la presa El Cuchillo, donde los rescatistas de Protección Civil de Nuevo León, acudieron con Axolotes, grupo de buzos expertos y la Manada k-9. De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre de 54 años de edad, identificado como José Mauricio Castañeda Rodríguez.

Fue el acompañante de la víctima quien mencionó que el ahora fallecido se encontraba en estado de ebriedad cuando ingresó al agua para nada y ya no salió. Tras internarse a más de 20 metros de la orilla se le perdió de vista, por lo que se intensificó la búsqueda sin éxito.

Horas más tarde, cerca de las 10:00 de la mañana, los cuerpos de rescate y autoridades informaron sobre el hallazgo del cuerpo y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La víctima fue localizada en los alrededores del Recreativo La Ceja.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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