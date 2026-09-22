Accidentes

Localizan a Hombre Sin Vida en Presa El Cuchillo en China, Nuevo León

La víctima presuntamente se metió a nadar cuando se encontraba en estado de ebriedad y posteriormente fue reportado como desaparecido

Presa El Cuchillo en China, Nuevo LeónPresa El Cuchillo en China, Nuevo León

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