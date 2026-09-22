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'Jugaremos Contra el Genocidio', Acusa DT de Irlanda Previo a Partido vs Israel

Las selecciones jugarán dos partidos de la UEFA Nations League como parte de la Fecha FIFA de septiembre y octubre, ambos en territorio neutral

Heimir Hallgrimsson, entrenador de la selección de IrlandaFoto: Reuters

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