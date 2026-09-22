'Jugaremos Contra el Genocidio', Acusa DT de Irlanda Previo a Partido vs Israel

Heimir Hallgrimsson, entrenador de la selección de Irlanda, encendió el debate previo al partido contra Israel en la UEFA Nations League al asegurar en rueda de prensa que su equipo "no está jugando con el genocidio, estamos jugando contra el genocidio". Las declaraciones de Hallgrimsson llegaron el pasado fin de semana y se dieron bajo el contexto bélico en el que se encuentra inmerso Israel con Palestina.

Las palabras del estratega islandés causaron eco ante los dos compromisos que enfrentarán a ambas escuadras en el lapso de una semana. El lunes por la noche, se realizó una manifestación frente al hotel de la selección nacional para pedir a la Asociación Irlandesa de Futbol que boicoteara los dos partidos. Aunado a esto, más de 160 atletas irlandeses firmaron una carta abierta del grupo "Deporte Irlandés por Palestina" pidiendo a la Federación no disputar estos dos partidos contra el combinado israelí. "No jugar sería el acto más deportivo que podrían realizar", afirmaba la carta.

Luego de esto, la Federación Israelí de Futbol respondió a los comentarios del seleccionador de Irlanda con un comunicado en redes sociales. "No estamos jugando con la ignorancia, la hipocresía y la estupidez, estamos jugando contra el entrenador que las encarna", se lee en el texto.

"Hemos contribuido al mundo y a la humanidad en innumerables ámbitos, obteniendo una impresionante cantidad de premios Nobel en el proceso", dice el comunicado de la federación israelí en el que añade que no han encontrado "una cura para la estupidez, la ignorancia y la hipocresía demostradas por el seleccionador nacional de Irlanda".

El comunicado de la federación israelí es el más reciente acontecimiento en las tensiones que rodean los partidos ante Irlanda, esto luego de que el director ejecutivo de la Federación Irlandesa, David Courell, declarara el viernes que la UEFA había rechazado una solicitud para evitar que ambas selecciones se enfrentaran en el futuro.

Por ahora, Israel no ha sido sede de partidos de la UEFA desde octubre de 2023 debido a problemas de seguridad. Por esa razón, su partido como local contra la República de Irlanda se disputará en Debrecen, Hungría, el 27 de septiembre, mientras que el partido de vuelta, previsto para el 4 de octubre, fue trasladado de Dublín a un estadio en Serbia y ese encuentro se disputará a puerta cerrada.