Comenzó la actividad del Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, Canadá, en donde el mexicano Isaac del Toro finalizó en la sexta posición de la primera prueba, la Contrarreloj. El oriundo de Ensenada, Baja California, registró un tiempo de 46 minutos y 31 segundos y pese a que el ganador de la prueba fue el belga Remco Evenepoel, Del Toro se mantiene como uno de los favoritos para ganar la competencia.

Afortunadamente para el ciclista mexicano, pasarán varios días para su próxima carrera en la que ya podrá contar con uno de los mejores gregarios del país: Edgar Cadena. Recordemos que el 'Chucky' tuvo problemas con su visado para entrar a Canadá y debido a eso, se perdió la primera prueba del mundial.