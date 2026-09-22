Fecha y Horario de la Próxima Carrera de Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo
El mexicano finalizó sexto en la primera prueba del mundial y es uno de los grandes favoritos para ser el campeón
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El mexicano finalizó sexto en la primera prueba del mundial y es uno de los grandes favoritos para ser el campeón
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Comenzó la actividad del Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, Canadá, en donde el mexicano Isaac del Toro finalizó en la sexta posición de la primera prueba, la Contrarreloj. El oriundo de Ensenada, Baja California, registró un tiempo de 46 minutos y 31 segundos y pese a que el ganador de la prueba fue el belga Remco Evenepoel, Del Toro se mantiene como uno de los favoritos para ganar la competencia.
Afortunadamente para el ciclista mexicano, pasarán varios días para su próxima carrera en la que ya podrá contar con uno de los mejores gregarios del país: Edgar Cadena. Recordemos que el 'Chucky' tuvo problemas con su visado para entrar a Canadá y debido a eso, se perdió la primera prueba del mundial.
Ya con equipo completo, Isaac del Toro buscará la gloria del ciclismo cuando vuelva a competir. La siguiente carrera del mexicano será este domingo 27 de septiembre a las 7:00 am (tiempo del centro de México) cuando se dispute la carrera de élite varonil en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta. Esta carrera tendrá una distancia de 273.7 kilómetros y 3 mil 803 metros de desnivel.
El equipo mexicano estará conformado, además de Isaac del Toro, por Eder Frayre, Ulises Castillo, José Antonio Escárcega, Carlos García, Tomás Aguirre y Edgar Cadena.