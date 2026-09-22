Después de un fantástico Mundial en el que todo el país se emocionó e ilusionó, la Selección Mexicana inicia una nueva era bajo el mando de Rafa Márquez y acá te decimos cuándo juega México y quiénes son sus rivales de los próximos partidos de la Fecha FIFA de septiembre y octubre 2026.

Recientemente, el nuevo director técnico del Tri dio a conocer su primera convocatoria en la que hubo jugadores ausentes como Julián Quiñones, Edson Álvarez, Raúl Jiménez, entre otros, por distintas razones.

La primera lista, publicada el pasado jueves 17 de septiembre, mantiene a buena parte de la base que trabajó durante el Mundial 2026. Estos son los jugadores convocados para los próximos partidos de la Selección Mexicana:

Porteros: Raúl "Tala" Rangel, Óscar García y Alex Padilla.

Defensas: Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Everardo López y Mateo Chávez.

Mediocampistas: Luis Chávez, Orbelín Pineda, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Jeremy Márquez, Alan Cervantes, Denzell García, Santiago Sandoval, Luis Romo y Gilberto Mora.

Delanteros: Santiago Gimenez, Armando "Hormiga" González, Roberto Alvarado, Hugo Camberos, Isaías Violante, Hirving Lozano y Germán Berterame.

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Como parte de la preparación para la Nations League, el Tri enfrentará cuatro partidos amistosos en una mini gira en Estados Unidos en esta Fecha FIFA, que se jugará a finales de septiembre e inicios de octubre de 2026.

El primer partido será el México vs Colombia, el cual se disputará este sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo de CDMX, y se jugará en el M&T Bank Stadium en Baltimore, Maryland.

El siguiente juego de la Selección Mexicana será contra Perú, que se disputará el martes 29 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Nueva Jersey.

El tercer partido de esta fecha FIFA será el clásico México vs Estados Unidos, el cual se jugará el sábado 3 de octubre a las 20:00 horas, tiempo de CDMX, y será en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

El último juego de la Selección Mexicana será contra Chile, que se disputará el martes 6 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y se jugará en el Los Ángeles Memorial Coliseum.

Como sabes los cuatro partidos de México en esta Fecha FIFA los podrás ver en vivo en Canal 5, TUDN y ViX, además de que toda la información de la selección nacional, como resultados, Liveblog y noticias las encontrarás en N+.

🇲🇽🔥 ¡CUATRO PARTIDOS, UNA SOLA PASIÓN!



Estados Unidos 🇺🇸, Colombia 🇨🇴, Perú 🇵🇪 y Chile 🇨🇱 aparecen en el camino de la Selección Mexicana ⚽️👀



Cuatro noches para ponerse la verde y alentar con TODO 💚🙌



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