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Otra Baja Para la Selección Mexicana; Alan Cervantes se Pierde la Fecha FIFA

El equipo mexicano debutará bajo las órdenes de Rafael Márquez y afrontará cuatro partidos amistosos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chiles

Alan Cervantes, jugador del Club AméricaFoto: Reuters

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