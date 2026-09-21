Otra Baja Para la Selección Mexicana; Alan Cervantes se Pierde la Fecha FIFA
El equipo mexicano debutará bajo las órdenes de Rafael Márquez y afrontará cuatro partidos amistosos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chiles
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El equipo mexicano debutará bajo las órdenes de Rafael Márquez y afrontará cuatro partidos amistosos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chiles
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El arranque del proceso de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana ya tuvo su primera gran baja. Hace unos días la Federación Mexicana de Futbol informó que el preparador físico Pol Lorente, abandonó el cuerpo técnico del Tricolor, poniendo fin a una etapa que duró dos años con el conjunto nacional para unirse al cuerpo técnico de Javier Aguirre, quien ya tendría un acuerdo de palabra para convertirse en el nuevo entrenador del Valencia en la primera división de España.
Ahora, de cara a los partidos amistosos de la Fecha FIFA de septiembre y octubre en la que México se medirá a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, el equipo mexicano tiene una nueva baja. El centrocampista Alan Cervantes, que juega en el Club América, no podrá asistir a la convocatoria de Rafa Márquez debido a una molestia muscular y su lugar será ocupado por Isaías Violante.
Cervantes, de 28 años de edad, se ha convertido en una de las piezas clave del América en el presente torneo. Bajo el mando de Guillermo Almada, el futbolista registra 6 apariciones en el Apertura 2026. Sus actuaciones le habían ganado un lugar en la primera lista del nuevo proceso de la Selección Mexicana, pero ahora tendrá que esperar para vestir la camiseta nacional.
México comenzará su andar bajo el mando del 'Káiser' el próximo sábado 26 de septiembre cuando enfrenten a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, en Estados Unidos.
Aquí te dejamos la información sobre los partidos amistosos del Tricolor en esta Fecha FIFA:
México vs Colombia - Sábado 26 de septiembre - M&T Bank Stadium
México vs Perú - Martes 29 de septiembre - Sports Illustrated Stadium
México vs Estados Unidos - Sábado 3 de octubre - State Farm Stadium
México vs Chile - Martes 6 de octubre - Los Angeles Memorial Coliseum
Todos estos partidos los podrás ver totalmente en vivo por la señal de Canal 5.
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