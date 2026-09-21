El arranque del proceso de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana ya tuvo su primera gran baja. Hace unos días la Federación Mexicana de Futbol informó que el preparador físico Pol Lorente, abandonó el cuerpo técnico del Tricolor, poniendo fin a una etapa que duró dos años con el conjunto nacional para unirse al cuerpo técnico de Javier Aguirre, quien ya tendría un acuerdo de palabra para convertirse en el nuevo entrenador del Valencia en la primera división de España.

Ahora, de cara a los partidos amistosos de la Fecha FIFA de septiembre y octubre en la que México se medirá a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, el equipo mexicano tiene una nueva baja. El centrocampista Alan Cervantes, que juega en el Club América, no podrá asistir a la convocatoria de Rafa Márquez debido a una molestia muscular y su lugar será ocupado por Isaías Violante.