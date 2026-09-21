Deportes

Real Madrid Acusa al Arbitraje por la Derrota en el Derbi; Valverde Salió Lesionado

El capitán de los merengues sufrió una lesión en el tobillo luego de una fuerte entrada por parte de un futbolista del Atlético de Madrid

Federico Valverde, jugador del Real MadridFoto: Real Madrid

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