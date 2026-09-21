Real Madrid cayó derrotado en el Derbi Madrileño ante el Atlético de Madrid por marcador de 2 goles a 1. Este fue el segundo descalabro para los pupilos de José Mourinho en lo que va de la temporada de LaLiga, pero en esta ocasión el entrenador merengue y la propia institución señalaron a un mismo culpable: el arbitraje.

De acuerdo con el comunicado oficial del Madrid, el equipo "perdió en el Metropolitano un derbi marcado por el pésimo arbitraje de Ortiz Arias, que no expulsó en la primera parte a Cuti Romero por pisar la rodilla de Bellingham (pese a que fue a ver la jugada al monitor) ni a Kang-In Lee por pisar el tobillo izquierdo de Valverde. Ambas decisiones marcaron el encuentro, que se resolvió en la segunda parte a favor del Atlético", dice el club.

Aunado a esto, la entidad madridista añadió que en el minuto 50, el árbitro Ortiz Arias señaló penalti de Huijsen sobre Giuliano Simeone y mostró amarilla al madridista. Sin embargo, avisado por Trujillo Suárez en el VAR, acudió a ver la jugada en el monitor y en esta ocasión decidió expulsar al defensa del cuadro blanco.

Por su parte, el entrenador del Madrid, José Mourinho, salió a la rueda de prensa con dos fotografías en las que se podía apreciar las dos jugadas en las que su equipo pedía tarjeta roja para sus rivales. "Podríamos ahorrar la conferencia porque la historia del partido está aquí (muestra dos fotos). Son dos tarjetas rojas claras. Las dificultades que hemos tenido después once contra diez podemos imaginar lo que sería cincuenta minutos once contra nueve. Por lo tanto, me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, que lo han dado todo y que han hecho un primer tiempo con mucha clase y personalidad. Después, quien tiene que estar feliz, obviamente más allá de la gente del Atlético porque se llevan los puntos, es el comité de designación arbitral", aseguró el portugués.

Producto de una de las acciones polémicas del encuentro en la que Kang-In Lee derribó a Federico Valverde, este último salió lesionado. El parte médico oficial del equipo es un traumatismo severo en el tobillo izquierdo, por lo que el uruguayo será sometido a nuevas pruebas en las próximas horas.