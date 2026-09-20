Deportes

Miguel Borja Rescata el Empate Para América Ante Chivas con Chilena Incluida

"El Colibrí" entró de cambio al 66' para convertirse en el héroe de la noche del Clásico Nacional que terminó 2-2

BorjaBorja entró de cambio al 66' para convertirse en héroe ante 72,900 espectadores. Foto: Reuters.

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