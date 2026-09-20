Miguel Borja Rescata el Empate Para América Ante Chivas con Chilena Incluida
"El Colibrí" entró de cambio al 66' para convertirse en el héroe de la noche del Clásico Nacional que terminó 2-2
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"El Colibrí" entró de cambio al 66' para convertirse en el héroe de la noche del Clásico Nacional que terminó 2-2
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Con un doblete salvador de Miguel Borja, el América empató 2-2 con el Guadalajara en el Clásico Nacional del futbol mexicano, donde el colombiano marcó un golazo espectacular de chilena.
Las Águilas nuevamente reaccionaron en dos minutos, como la semana pasada en el Clásico Joven, para reponerse de un marcador en contra en un estadio Azteca pletórico por la novena jornada del torneo Apertura 2026.
Las Chivas del Guadalajara, dirigidas por el argentino Gabriel Milito, se mantuvieron en segundo lugar con 18 puntos, uno menos que el líder Toluca que mañana domingo enfrentará al Santos.
Las Águilas del América siguen en tercer lugar con 17 unidades y un partido pendiente bajo la dirección del uruguayo Guillermo Almada, quien destacó la bravura de su equipo.
"La verdad, hicimos más méritos para el rival, el primer tiempo nos costó y en el segundo nos pudimos haber llevado el partido, por más que Chivas es un equipo complicado", dijo en conferencia post partido.
El Guadalajara había tomado el control gracias a un primer tiempo dominante en el que impuso sus condiciones.
Bryan "El Cotorro" González hizo el 1-0 para el Rebaño con una palomita al minuto 32.
Al 45'+2, el defensa americanista Miguel Vázquez concedió el 2-0 en su intento de evitar un remate de Ricardo Marín a bocajarro.
Borja entró de cambio al 66' para convertirse en héroe ante 72,900 espectadores. "El Colibrí" marcó el 2-1 al 71' con una chilena espectacular, con asistencia del uruguayo Brian Rodríguez.
"Después del primer gol de Borja, que fue un gol magnífico, no pudimos tener el control que tuvimos en el primer tiempo. Ese golazo fue un envión para ellos y se metieron el partido. Se nos escaparon tres puntos y nos queda un sabor amargo", dijo el técnico argentino.
Al 74', Borja firmó el 2-2 a pase del capitán Henry Martín.
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Milito vio cómo se le esfumó su tercer triunfo al hilo ante las Águilas.
A pesar del memorable empate, el América alargó a ocho partidos su racha sin ganar en clásicos.
Borja, quien debutó apenas la jornada pasada anotando frente a Cruz Azul, suma ya tres anotaciones en el certamen, todas ellas ingresando como revulsivo desde el banquillo.
Con este empate, el Rebaño Sagrado impidió que el conjunto azulcrema alcanzara las 100 victorias en la historia de esta rivalidad. El historial continúa a favor del América con 99 triunfos, por 82 de los rojiblancos y 84 empates.
El cuadro de Coapa sumó 17 puntos y se quedó en tercer lugar de la tabla general, por debajo de las Chivas y Los Diablos Rojos.
Guadalajara recibirá a Querétaro el próximo sábado (17:00 horas) en el Akron, mientras que América jugará al día siguiente de visita ante Necaxa (21:00 horas), como parte de la Jornada 10.
ASJ