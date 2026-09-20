Con un doblete salvador de Miguel Borja, el América empató 2-2 con el Guadalajara en el Clásico Nacional del futbol mexicano, donde el colombiano marcó un golazo espectacular de chilena.

Las Águilas nuevamente reaccionaron en dos minutos, como la semana pasada en el Clásico Joven, para reponerse de un marcador en contra en un estadio Azteca pletórico por la novena jornada del torneo Apertura 2026.

Las Chivas del Guadalajara, dirigidas por el argentino Gabriel Milito, se mantuvieron en segundo lugar con 18 puntos, uno menos que el líder Toluca que mañana domingo enfrentará al Santos.