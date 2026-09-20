Accidentes

Alejandra Guzmán Se Lesiona Cadera Durante Concierto en Veracruz y Suspende Show

La cantante manifestó desde el escenario lo ocurrido antes de que la música dejara de sonar y personal acudiera en su auxilio

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Alejandra Guzmán se Lesiona en Pleno Escenario y Suspende Concierto en Veracruz

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