La cantante Alejandra Guzmán sufrió una lesión de cadera mientras daba un concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, lo que la obligó a suspender su presentación.

Ocurrió en pleno escenario, mientras interpretaba su segunda canción la noche de este sábado. Inicialmente, a la intérprete se le vio en una postura inusual, dio unos pasos de baile como parte de la coreografía, pero falseó y tuvo que ser asistida por dos de sus bailarines.

Se le veía con una mueca de dolor, mientras la música seguía. Sin embargo, tomó el micrófono y dijo que se le había "salido" la cadera, lo que impidió apoyarse con una de sus piernas.

Intentó continuar cantando el tema "Más Buena", mientras estaba parada sobre su pierna izquierda, pero nuevamente dijo que se había lesionado y decidió detenerse.

QUERIDOS AMIGOS DE VERACRUZ pic.twitter.com/dIAzol6FsM — Alejandra Guzmán (@Al3jandraGuzman) September 20, 2026

"Perdónenme, pero se me salió la cadera", comentó.

"No sé qué hacer, creo que necesito un doctor", dijo, mientras el público se mantenía expectante.

"No sé qué hacer, no sé qué hacer, ¿hay una ambulancia o algo? Híjole, perdónenme, pero no me puedo parar, ¿no hay una ambulancia o algo?", preguntaba.

Debido a esto, "La Guzmán" se vio obligada a suspender el concierto, por lo que ofreció disculpas a los cientos de seguidores que asistieron al evento.

De inmediato, la música se detuvo y elementos de emergencias se acercaron para brindarle la atención y retirarla en una camilla. La audiencia animaba a la cantante, mientras salía de escena.

Debido a la lesión, Alejandra Guzmán tuvo que ser trasladada en una ambulancia al Hospital Español de Veracruz, según reportes locales.

Horas después, cerca de la media noche, la cantante aseguró en un comunicado que se encontraba en buen estado, gracias al doctor Eduardo Arévalo.

La rockera agradeció el apoyo de los fans y afirmó que el show queda pendiente en suelo veracruzano.

"Queridos amigos de veracruz, antes que nada les agradezco con todo el corazón su apoyo y cariño en este incidente", señaló en sus cuentas de redes sociales.

"Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien. Gracias al gran doctor Eduardo Arévalo", añadió.

"Esta fecha, este concierto se queda en pausa, así que muy pronto retomamos con toda la fuerza rockera en este gran lugar. Los quiero", finalizó su mensaje.

Al momento, se desconoce la gravedad de la lesión.

ASJ