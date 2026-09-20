Internacional

Ataque Masivo de Drones Contra Moscú Deja 2 Muertos y Refinería Dañada

Cientos de personas fueron evacuadas y autoridades informaron que interceptaron al menos 249 vehículos aéreos no tripulados, mientras la ofensiva continúa

MoscúLos nuevos ataques coinciden con el tercer y último día de elecciones legislativas rusas. Foto: Reuters.

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