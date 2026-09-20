Moscú y su región aledaña fueron atacadas el domingo con cientos de drones que mataron a dos personas y dañaron una importante refinería, en el último día de elecciones legislativas rusas, informaron las autoridades locales.

El gobernador de la región alrededor de la capital, Andréi Vorobiov, informó de 249 drones derribados, lo que causó daños en varias zonas residenciales.

"El ataque continúa", agregó en Telegram en horas de la mañana.

Dos personas murieron en la acción, una mujer de 44 años y un anciano, en dos sitios diferentes, indicó el alcalde.

Unas 400 personas fueron evacuadas por un incendio causado por la caída de un dron sobre un edificio, según el funcionario.

Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianine, informó de al menos 186 drones derribados por la defensa antiaérea rusa.

No precisó el origen del ataque, pero ocurre en momentos en que Ucrania intensifica sus bombardeos en lo profundo del territorio ruso, sobre todo dirigido a infraestructuras energéticas y logísticas, en represalia por los ataques en su contra.

"Una instalación en el territorio de la Refinería Petrolera de Moscú resultó dañada", añadió Sobianin, quien aseguró que no se registraron víctimas.

Los nuevos ataques coinciden con el tercer y último día de elecciones legislativas rusas, que deberían saldarse con una victoria del partido del presidente Vladimir Putin.

ASJ

Con información de AFP