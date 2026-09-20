Más de 27 mil 200 kilogramos de ácido tartárico, un precursor químico para la elaboración de drogas, fueron inmovilizados en la Aduana de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, luego de que autoridades mexicanas detectaran la sustancia en un cargamento de importación procedente de Shanghái, China.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dijo que el aseguramiento es producto de la colaboración entre autoridades de ambos países para impedir que sustancias químicas vinculadas con la producción de drogas lleguen a manos de organizaciones criminales.

A través de redes sociales, Johnson aseguró que el intercambio de inteligencia, la vigilancia y las acciones coordinadas entre México y Estados Unidos contribuyen a mantener este tipo de sustancias fuera del alcance de los grupos delictivos.

El aseguramiento fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con las autoridades, la detección se realizó mediante mecanismos de análisis de riesgo, control aduanero y seguimiento documental aplicados a las mercancías que ingresan al país.

El cargamento contenía más de 27.2 toneladas de ácido tartárico, una sustancia química cuyo uso está relacionado con procesos de elaboración de metanfetamina, por lo que fue inmovilizado para las investigaciones correspondientes.

La intervención ocurrió en uno de los principales puntos de ingreso de mercancías al país y forma parte de las acciones implementadas para fortalecer la vigilancia y el control sobre productos químicos que puedan ser utilizados en actividades ilícitas.

Las autoridades señalaron que este tipo de procedimientos permiten reforzar la inteligencia aduanera y detectar operaciones que, por sus características, puedan estar vinculadas con actividades delictivas.

TLS