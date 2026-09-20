Seguridad

EUA Reconoce a México por Aseguramiento de 27 Toneladas de Precursores Químicos en Michoacán

El embajador Ronald Johnson dijo que el intercambio de inteligencia y la vigilancia de ambos países están ayudando a mantener esas sustancias químicas lejos de los grupos del crimen.

Foto: Gobierno de MéxicoFoto: Gobierno de México
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