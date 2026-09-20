Elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana atendieron un incendio registrado en un establecimiento comercial dedicado a la venta de cremalleras, ubicado sobre la calle Misión San Vicente, en la colonia Kino.

El reporte se recibió la tarde de este sábado 19 de septiembre, los tragahumos arribaron al sitio e iniciaron de inmediato las labores de combate y control del fuego para sofocar las llamas para evitar la propagación a estructuras aledañas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) confirmó que el percance no dejó personas lesionadas, reportando únicamente daños materiales en el comercio.