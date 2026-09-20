Accidentes

Incendio Consume Comercio en la Colonia Kino en Tijuana, Baja California

El siniestro se registró en un establecimiento de la calle Misión San Vicente

Incendio Consume Comercio en la Colonia Kino en Tijuana, BCIncendio Consume Comercio en la Colonia Kino en Tijuana, BC | Foto: Bomberos de Tijuana

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