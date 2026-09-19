Elementos de la Dirección de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron tras registrarse un aparatoso choque entre dos vehículos sobre el bulevar Salvador Rosas Magallón a la altura del Cañón del Matadero.

El percance ocurrió la tarde del pasado viernes 18 de septiembre, donde un hombre de 75 años de edad quedó prensado dentro del vehículo que conducía. Ante el reporte de auxilio, autoridades arribaron al sitio e implementaron maniobras de extracción con equipo hidráulico y herramientas especializadas para liberar con éxito al automovilista.

Tras las labores de rescate, el adulto mayor fue evaluado por el personal médico de la Cruz Roja, y confirmaron que, de manera preliminar, solo presentaba lesiones moderadas, por lo que se encontraba fuera de gravedad.

JMR