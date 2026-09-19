Accidentes

Adulto Mayor Queda Prensado tras Choque en Cañón del Matadero en Tijuana, BC

Bomberos de Tijuana emplearon herramientas especializadas para extraer a un hombre de 75 años

Adulto Mayor Queda Prensado tras Choque en Cañón del Matadero en TijuanaAdulto Mayor Queda Prensado tras Choque en Cañón del Matadero en Tijuana | Foto: Bomberos de Tijuana

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