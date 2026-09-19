Accidentes

Derrumbe Obstruye Carriles en Carretera de Totomoxtla-Tlamanca, en Puebla

Elementos de Protección Civil Puebla, en coordinación con el gobierno del estado, atienden el incidente en Cuautempan

DerrumbePC Puebla y Gobierno del Estado atienden derrumbe de material rocoso en Cuautempan. Foto: Protección Civil Puebla

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Derrumbe en la carretera Totomoxtla-Tlamanca de Hernández. Protección Civil y el gobierno de Puebla ya están trabajando para reabrir el paso

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