La Coordinación General de Protección Civil de Puebla informó que, en coordinación con el gobierno estatal, atendió un derrumbe de material rocoso en Cuautempan, sobre el tramo carretero Totomoxtla-Tlamanca de Hernández, debido a las recientes lluvias que se han registrado en la zona.

La carretera quedó obstruida, por lo que la circulación entre ambos municipios está cerrada. Esto con la intención de evitar accidentes durante el trayecto de los automóviles.

El cierre de estos accesos fue coordinado con Tepetzintla y Cuautempan para evitar accidentes; además, se pidió maquinaria para reabrir la vialidad este 19 de septiembre.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores incidentes o personas lesionadas, por lo que se recomienda atender las indicaciones de las dependencias oficiales.