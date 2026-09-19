Seguridad

Criminales Disparan Contra Federales Durante Operativo en 4 Laboratorios Clandestinos Para Droga

A pesar de la agresión, el personal continuó con las acciones hasta completar el desmantelamiento de los cuatro puntos localizados en Michoacán y Guerrero

Foto: Gobierno de MéxicoFoto: Gobierno de México
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