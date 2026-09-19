Elementos federales fueron atacados a balazos por integrantes de la delincuencia organizada mientras realizaban un operativo para desmantelar cuatro laboratorios clandestinos utilizados para fabricar drogas sintéticas en Michoacán y Guerrero.

Las instalaciones fueron ubicadas en las inmediaciones de Carácuaro, Michoacán, así como en Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero. Los trabajos formaron parte de investigaciones dirigidas a identificar sitios relacionados con la elaboración, almacenamiento y distribución de narcóticos.

Durante las labores para inutilizar los centros de producción, los agentes fueron recibidos con disparos de arma de fuego. A pesar de la agresión, el personal continuó con las acciones hasta completar el desmantelamiento de los cuatro puntos.

En los lugares intervenidos fueron aseguradas y destruidas más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas, además de equipo empleado para la fabricación de drogas sintéticas.

Entre los objetos localizados se encuentran 27 reactores, 54 tanques de gas, 45 ollas y 57 tinas de gran capacidad. También fueron asegurados seis contenedores con capacidad de mil litros, secadoras, estufas, quemadores, bombas y una procesadora industrial.

El operativo fue realizado de manera coordinada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y autoridades estatales de Michoacán y Guerrero.

De acuerdo con las autoridades, la ubicación de estos sitios fue posible mediante labores de inteligencia e investigación relacionadas con grupos dedicados a la producción y distribución de narcóticos.

Como parte de las acciones realizadas durante la actual administración, las autoridades reportan más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración inhabilitados en distintas entidades del país para la elaboración de metanfetamina.