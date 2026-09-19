'Segundos Eternos': La Histórica Transmisión de Lourdes Guerrero en el Terremoto de 1985

La que sería una emisión más del noticiario matutino de Televisa fue interrumpida por los destructivos movimientos del terremoto de 1985. La primera reacción de la titular del programa de televisión, Lourdes Guerrero, fue llamar a la calma a sus televidentes, mientras la escenografía se tambaleaba sobre su cabeza.

"Sigue temblando un poquitito, pero vamos a tomarlo con una gran tranquilidad", dijo la periodista luego de dar la hora exacta: la hora que marcó uno de los momentos más trágicos en la historia de la Ciudad de México y del país.

Eran las 7:19 horas y el epicentro del sismo se localizó en el océano Pacífico, frente a las costas del estado de Michoacán, cerca de la desembocadura del río Balsas y de la localidad de La Mira.

Luego de las palabras que pronunció Guerrero, la señal se fue a negros y fue la última imagen de la ciudad como la conocían sus habitantes. Posiblemente, la última imagen que vieron miles de personas antes de la tragedia que enlutó al país.

En una declaración posterior, la periodista habló de lo complicada que fue la transmisión. Indicó que en el momento no dimensionaron el tamaño de la tragedia".

"Nunca imaginamos que sería lo que fue. Al principio pensamos que lo único importante estando a cuadro era poder calmar a quienes hacían favor de vernos. De pronto arreció, tuvimos la necesidad de detenernos de este escritorio y, cuando tomamos conciencia, supongo yo que fueron segundos, que parecieron eternos", dijo.