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'Segundos Eternos': La Histórica Transmisión de Lourdes Guerrero en el Terremoto de 1985

La emisión matutina se vio interrumpida por el sismo; las instalaciones de Televisa se derrumbaron por el fenómeno.

Foto: Archivo TelevisaFoto: Archivo Televisa
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