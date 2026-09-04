Aldo Rendón Reaparece tras Abandonar La Casa de los Famosos y Aclara su Estado de Salud

A solo días de abandonar sorpresivamente La Casa de los Famosos, el stylist Aldo Rendón reapareció en sus redes para aclarar su estado de salud y responder a los rumores y polémicas alrededor de su salida.

Rendón subrayó que su salida se debió a temas de salud y descartó de manera enfática que se tratara de un tema de presión de patrocinadores por sus comentarios dentro del reality.

Desde su casa y con el humor que lo caracteriza, Aldo comentó que ya inició su tratamiento y dijo que no tenía intenciones de salir del programa.

"No sabía que era de los favoritos, no me hubiera enfermado", dijo.

El stylist evitó dar detalles específicos sobre sus condiciones de salud, pero confirmó que la gravedad de sus síntomas fue lo que lo orilló a tomar la decisión.

"Me salí porque estaba a punto de entregar el equipo allá adentro", dijo, y pidió respeto a su privacidad.

También confirmó que, por el momento, no participará en las dinámicas fuera del show hasta que sus médicos se lo permitan.

Mientras Aldo Rendón se recupera fuera del reality, la producción de La Casa de los Famosos ya anunció que el próximo domingo 6 de septiembre un nuevo participante se integrará a la casa.