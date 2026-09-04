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Aldo Rendón Reaparece tras Abandonar La Casa de los Famosos y Aclara su Estado de Salud

Rendón descartó que su salida se debiera a presiones externas de patrocinadores y confirmó que ya se encuentra bajo tratamiento médico.

aldo-rendon-reaparece-salio-casa-de-los-famosos-2026-saludAldo Rendón aclaró rumores sobre su salida de La Casa de los Famosos. Foto: Instagram Aldo Rendón

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Tras dejar La Casa de los Famosos, Aldo Rendón confirma que su salida fue por salud. Inicia tratamiento y descarta presiones externas. Conoce más sobre su estado.

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