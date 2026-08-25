TV

'Si No te Gusta, Tienes las Puertas Abiertas': Galilea Montijo en La Casa de los Famosos 2026

Galilea Montijo enfrentó los comentarios de los habitantes de La Casa de los Famosos 2026 que cuestionaron el llamado al público para votar por el más "mueble".

Galilea Montijo dijo que las puertas están abiertas a habitantes que no estén de acuerdo con el formato del realityFoto: Cuartoscuro

Destacado

La Casa de los Famosos 2026 enfrenta críticas por habitantes 'muebles'. Galilea Montijo responde: participación sí, violencia no. ¿Crees que deberían irse? Más detalles aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+