'Si No te Gusta, Tienes las Puertas Abiertas': Galilea Montijo en La Casa de los Famosos 2026

La polémica más fuerte de La Casa de los Famosos 2026 es que el público ha señalado que los habitantes no están dando contenido.

Ante estos señalamientos, Galilea Montijo y la producción del reality, advirtieron que habrá consecuencias para los habitantes "muebles", es decir, aquellos que no participan activamente en las dinámivas.



En este contexto, la conductora Galilea Montijo habló sobre polémica que se desató en redes sociales tras la más reciente gala de La Casa de los Famosos México, donde comenzaron a circular señalamientos sobre una supuesta intención de la producción de provocar violencia entre los habitantes para elevar el rating.

Durante el programa Hoy, Montijo desmintió que el reality busque confrontaciones físicas como estrategia de contenido.

"Les dijimos ,'no se les está pidiendo violencia', porque, aparte, está prohibido, un golpe y sabes que te vas", señaló la presentadora.

Galilea explicó que existe una diferencia clara entre pedirle a los habitantes mayor participación dentro del juego y solicitar que recurran a las agresiones. La polémica surgió luego de que la producción cuestionara a varios concursantes por mantener un perfil bajo dentro de la casa, lo que una parte de la audiencia interpretó como un llamado a incrementar los conflictos.

Tras aclarar el tema de la violencia, la conductora lanzó un mensaje directo para los habitantes inconformes con la dinámica del programa.

"También hay otra cosa, si no te gusta el formato, tienes las puertas abiertas, de la misma manera, 24/7, sólo es cosa de pedirlo, '¿sabes qué?, jefa me voy'", precisó.

La presentadora detalló que abandonar el reality es una posibilidad real para quien ya no desee continuar dentro del encierro, y solo bastaría con solicitarlo directamente a la producción para que esta organice la salida.

Las declaraciones de Montijo llegaron después de una gala marcada por reclamos y enfrentamientos entre los habitantes, lo que reavivó el debate en redes sobre hasta dónde puede exigir la producción sin cruzar la línea hacia la violencia.

Este lunes, además, se abrió una votación extraordinaria para identificar al participante considerado el habitante más "mueble" del programa.

Durante la conversación en Hoy, Raúl Araiza recordó la existencia de mecanismos similares en otros realities, mencionando la salida por "la puerta de atrás" que existía en Big Brother, a lo que Galilea respondió afirmativamente.

Por ahora, la conversación permanece abierta entre la producción, los habitantes y la audiencia para ver si los habitantes del reality responden de alguna manera a las nuevas dinámicas y votaciones.