Lista de Eliminados de La Casa de los Famosos México 2026: Quiénes Han Salido del Reality
Descubre quiénes ya salieron de La Casa de los Famosos México 2026. Te contamos quién fue la primera eliminada y cómo funcionan las galas dominicales.
Foto: Facebook La Casa de los Famosos
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La Casa de los Famosos México 2026 ya tiene su primera eliminada: Mariana Ochoa. Las galas de eliminación dominicales son imperdibles. ¿Quién será el siguiente en salir? Mantente informado cada semana.
Mariana Ochoa se convirtió en la primera eliminada de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, luego de que el público decidiera su salida en la primera gala de eliminación del reality.
Cada domingo, uno de los habitantes nominados abandona la competencia tras la decisión del público, quien vota para definir la permanencia o salida de cada participante. Aquí un repaso de quiénes ya no forman parte de la casa más famosa de México.
Mariana Ochoa, la primera eliminada
La cantante y actriz Mariana Ochoa fue la primera eliminada de la cuarta temporada, luego de haber sido una de las habitantes sorpresa y la última en ser revelada antes del arranque del programa. Ochoa se fue directo al carrusel de eliminación junto con Luis Chaparro, y su paso por la casa dio mucho de qué hablar durante su única semana de estancia.
¿Cómo funcionan las galas de eliminación?
Las galas de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 se realizan todos los domingos, momento en el que los habitantes nominados conocen la decisión del público. Durante la transmisión en vivo se revela quién obtuvo el menor número de votos para permanecer en la casa y, por lo tanto, debe abandonar la competencia.
El programa se transmite de lunes a viernes por Canal 5 y ViX a las 22:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que las galas dominicales se emiten a partir de las 20:30 horas por Las Estrellas y ViX.
La lista se actualizará semana a semana
Hasta el momento, Mariana Ochoa es la única eliminada confirmada oficialmente por la producción de La Casa de los Famosos México 2026.
Esta nota se irá actualizando conforme se confirmen nuevas salidas cada domingo.