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Lista de Eliminados de La Casa de los Famosos México 2026: Quiénes Han Salido del Reality

Descubre quiénes ya salieron de La Casa de los Famosos México 2026. Te contamos quién fue la primera eliminada y cómo funcionan las galas dominicales.

eliminados-casa-de-los-famosos-mexico-2026-listaFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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La Casa de los Famosos México 2026 ya tiene su primera eliminada: Mariana Ochoa. Las galas de eliminación dominicales son imperdibles. ¿Quién será el siguiente en salir? Mantente informado cada semana.

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