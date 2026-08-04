Seguridad

Dafne Zapata Quintos Iba a Testificar Contra su Padre por Presunta Violación

Dafne Zapata Quintos, asesinada en una academia militarizada de Madero, se encontraba a pocos días de rendir su declaración testimonial dentro del proceso penal iniciado contra su padre, Gabriel “N”,

Dafne Zapata Sería Testigo Contra su Padre por Presunta Violación; fue Asesinada Antes de DeclararDafne Zapata Sería Testigo Contra su Padre por Presunta Violación; fue Asesinada Antes de Declarar. Foto: Alejandra Quintos

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Dafne Zapata Quintos, asesinada en una academia militarizada, iba a testificar contra su padre por presunta violación. El feminicidio impidió su declaración.

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