Dafne Zapata Quintos Iba a Testificar Contra su Padre por Presunta Violación

Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años asesinada recientemente en la academia militarizada Doenitz de Ciudad Madero, se encontraba a solo unos días de rendir su declaración testimonial en el proceso penal contra su padre, Gabriel “N” imputado por el presunto delito de violación equiparada.

Según reveló su madre, Alejandra Quintos, la menor ya contaba con la preparación necesaria para presentar su testimonio ante las autoridades.

"De hecho, a él nada más le faltaba el señalamiento de la niña, por eso la niña iba a terapia conmigo, con la psicóloga, con la tanatóloga, ¿para qué?, para prepararla, ya nada más para que le hiciera el señalamiento directo", Alejandra Quintos, madre de Dafne.

Audiencia Contra el Padre de Dafne Estaba Programada para Agosto

La audiencia judicial está programada para el próximo 7 de agosto de 2026; sin embargo, el feminicidio de la menor impidió su comparecencia.

"Él y yo, como por última ocasión, le dije: 'Tú tienes tu orden de restricción donde cada mes yo tengo que firmar un papel, tú no puedes ni acercarte a la niña, pero por esta vez, si me vas a ayudar en los gastos, como tú sabes de derecho porque estudiaste en el penal de Victoria, pues vas a darle con todo. Yo no sabía que él y esta señorita me iban a poner muchas trabas para yo llevar el proceso; yo no sé qué tratos tenga él con Fiscalía o qué favor les deba o por qué se siente tan en lealtad con ellos", Alejandra Quintos, madre de Dafne.

Quintos confirmó que el proceso judicial por abuso sigue vigente y que el imputado contaba con medidas cautelares que le prohibían estrictamente acercarse o comunicarse con la víctima.

Cabe señalar que la causa penal por presunta violación equiparada y la investigación iniciada por el feminicidio de Dafne corresponden a procedimientos jurídicos independientes, cuya resolución y deslinde de responsabilidades están a cargo de las autoridades correspondientes.