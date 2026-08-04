Seguridad

Investigan a Joven por Presunto Abuso e Intento de Feminicidio a Adulta Mayor en Monterrey

Pedro 'N' sigue bajo investigación después de ser detenido por presuntamente abusar e intentar matar a una mujer de 64 años de edad

Detenido por presunto abuso de adulta mayor en Santa CatarinaPedro 'N' permanece internado en un Centro de Reinserción Social Estatal. Foto: FGJNL

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Pedro 'N', de 24 años, enfrenta cargos por presunto abuso e intento de feminicidio contra una adulta mayor en Monterrey. La fiscalía sigue investigando este caso.

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