Investigan a Joven por Presunto Abuso e Intento de Feminicidio a Adulta Mayor en Monterrey

Sigue la investigación para esclarecer el presunto abuso sexual que sufrió una mujer de la tercera edad en el Centro de Monterrey, Nuevo León. Ya fue girada una orden de aprehensión contra el presunto agresor.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio a conocer que sigue el proceso contra Pedro "N", de 24 años de edad, quien es señalado por presuntamente ingresar a un domicilio el pasado 28 de julio, a robar, agredir sexualmente e intentar asesinar a la mujer de 64 años.

Con la ejecución de la orden de aprehensión, el acusado enfrentará el proceso penal correspondiente por los delitos que le atribuye dentro de uno de los penales del estado de Nuevo León.

Presunto agresor irrumpió en la casa de la víctima

De acuerdo con el relato de la víctima, el día que ocurrieron los hechos escuchó ruidos dentro de su vivienda y pensó que eran ratas; sin embargo, al ir a revisar fue sorprendida por el ahora detenido, quien presuntamente la golpeó en el rostro.

Posteriormente, la habría amenazado con un arma de fuego para exigirle dinero, joyería y llevarla a su alcoba para consumar el crimen de carácter sexual. La víctima denunció los hechos y las autoridades comenzaron el rastreo.

Pedro "N" fue detenido en el mes de julio por la policía de investigación de Monterrey, en el territorio del municipio de Santa Catarina, durante labores de inteligencia. Al presunto agresor se le investiga por los delitos de equiparable a la violación, feminicidio en grado de tentativa y robo con violencia.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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