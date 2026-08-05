Embajador Roberto Lazzeri se Reunirá con Familia de Mexicano Asesinado por Agentes de ICE

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, se reunirá el miércoles 5 de agosto de 2026 con la familia de Lorenzo Salgado, un migrante mexicano que murió tiroteado por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un operativo.

El encuentro entre el representante de México y la familia se producirá en Texas, donde residía Salgado, informaron este martes a la agencia EFE fuentes diplomáticas.

¿Quién es Lorenzo Salgado?

Lorenzo Salgado, un trabajador de la construcción que llevaba más de tres décadas en Estados Unidos, falleció el pasado 7 de julio a los 56 años tras ser baleado por los agentes migratorios durante una parada de tráfico en Houston (Texas).



El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), del que depende ICE, sostiene que Salgado intentó envestir a los agentes con su vehículo, una versión que niegan testigos y familiares, quienes reclaman una investigación independiente.

Era padre de tres hijos y estaba en proceso de regularizar su situación migratoria, según su familia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Otro Migrante Bajo Custodia del ICE: El Salvadoreño Edwin López Cornejo

Muertes de migrantes bajo custodia de ICE

La muerte de Salgado, así como la del colombiano Joan Sebastián Durán, que murió por disparos de agentes migratorios en el estado de Maine el 13 de julio, ha generado indignación de la sociedad civil.



El gobierno de México ha presentado 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado de Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales ocurridas desde mayo durante operativos o bajo custodia del ICE.

Con información de: EFE

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