Internacional

Embajador Roberto Lazzeri se Reunirá con Familia de Mexicano Asesinado por Agentes de ICE

El encuentro entre el representante de México y la familia se producirá en Texas, donde residía Salgado

El lugar donde el mexicano Lorenzo Salgado Araujo fue baleado por un agente del ICE. Foto: APEl lugar donde el mexicano Lorenzo Salgado Araujo fue baleado por un agente del ICE. Foto: AP

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