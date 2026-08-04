Mujer Gana la Lotería pero Billete Se Fue a la Basura: Esta Es la Historia de Cómo lo Recuperó

¿Qué harías si ganas la lotería, pero perdiste el boleto? A una mujer le pasó y aquí te contamos la historia de cómo logró recuperar el billete ganador con el premio mayor.

Resulta que la empresa recolectora de basura SANB reveló que una mujer pidió ayuda para encontrar su boleto de lotería, que resultó premiado en el sorteo de un millón de euros, en Italia.

Fue entonces cuando los trabajadores de recolección de basura se dieron a la tarea de buscar el billete ganador, que milagrosamente estaba entero cuando lo encontraron.

¿Por qué la ganadora perdió su billete de lotería y cómo lo encontró?

Roberto Nicola Toscano, administrador de la empresa SANB en la región de Puglia, al sur de Italia, contó a la agencia de noticias AFP que el domingo, 2 de agosto de 2026, una mujer, quien se mantiene bajo el anonimato, compró un billete de lotería y luego del sorteo, la máquina le indicó que era "no pagadero", pues los pequeños comercios solo pueden pagar premios menores.

En ese momento, la mujer no se dio cuenta de que había ganado el gran premio mayor.

Roberto Nicola Toscano comentó que “la ganadora siempre jugaba los mismos números, porque estaban asociados a un ser querido" y cuando regresó a su casa, uno de sus familiares le dijo que sus números habituales habían salido premiados.

De inmediato, fueron a la tienda y descubrieron que el boleto ya había sido tirado a la basura.

Ante tal caso, la empresa SANB se encargó de reconstruir “el recorrido del boleto, sin mucha esperanza de encontrarlo, porque ya había sido recogido por un camión de basura", narró Toscano.

Sin embargo, lograron identificar el camión correcto y lo detuvieron, pese al riesgo por el material potencialmente peligroso en los residuos, por lo que llevaron el vehículo a una empresa especializada equipada para realizar la búsqueda, explicó el administrador de la empresa.

Durante más de un día, los trabajadores buscaron entre los desechos y encontraron varios boletos y restos de cupones.

Cuando Toscano informó a la ganadora que los trabajadores habían encontrado el boleto, "ella lloró de emoción".

Pero la búsqueda no fue gratis, la empresa SANB, situada en Bitonto, a las afueras de Bari, es un organismo público, lo que significa que el costo de la misión habría recaído en los contribuyentes.

Finalmente, Toscano señaló que la mujer firmó una promesa de "cubrir todos los costos adicionales" ocasionados por la búsqueda del billete ganador de la lotería.