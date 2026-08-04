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Mujer Gana la Lotería pero Billete Se Fue a la Basura: Esta Es la Historia de Cómo lo Recuperó

Sin saberlo, una mujer ganó el premio mayor de la lotería y pasó una odisea para encontrar su billete, que ya se había ido a la basura

Lotería EuromillonesLotería Euromillones. Foto: Reuters | Archivo

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Perdió su billete de lotería ganador en la basura, pero lo recuperó con la ayuda de una empresa. Conoce aquí la historia de esta mujer.

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