Educación

Sheinbaum Habla sobre Escuelas Militarizadas en Guanajuato y Envía Mensaje a Gobernadora

La presidenta Sheinbaum Pardo considera que no es correcto llamar escuelas militarizadas a este tipo de planteles, pues no tienen relación con el Ejército mexicano

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La presidenta Sheinbaum envía un mensaje sobre las escuelas militarizadas, que no deben asociarse al Ejército.

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