Sheinbaum Habla sobre Escuelas Militarizadas en Guanajuato y Envía Mensaje a Gobernadora

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, retomó el tema de las escuelas militarizadas hoy, 4 de agosto de 2026, y envió un mensaje a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó el cierre de este tipo de escuelas en todo el país.

En la conferencia mañanera de hoy, la mandataria dijo que la gobernadora de Guanajuato debe hablar con Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, luego de que las escuelas tipo militarizadas seguirán operando en la entidad, pese a que la SEP ordenó su cierre en todo México, ras la muerte de Dafne Zapata, en Tamaulipas.

Sheinbaum pide no asociar escuelas tipo militar con el Ejército

La mandataria dijo que “está mal” que se llamen escuelas militarizadas a este tipo de planteles, pues “no tienen nada que ver con el Ejército o con la Marina”; hace tiempo que "no tienen nada que ver con ellos”, destacó.

“Hablar de escuela militarizada nos lleva a pensar que hay alguna influencia de las Fuerzas Armadas en las escuelas y, no”, afirmó la presidenta Sheinbaum Pardo.