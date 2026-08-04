Educación

Alumnos de Normal de Mactumatzá y Padres de Familia Vuelven a Exigir que se Investiguen Abusos

Exigen que autoridades estatales y federales investiguen los abusos de integrantes del comité estudiantil en las llamadas novatadas en el plantel. La fiscalía estatal tiene documentadas 10 denuncias

Escuela Normal Rural Mactumatzá.Foto: N+

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Denuncias en la Normal de Mactumatzá: padres y alumnos piden investigar abusos en novatadas. La fiscalía ya tiene identificados a los responsables.

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