Alumnos de Normal de Mactumatzá y Padres de Familia Vuelven a Exigir que se Investiguen Abusos

En Chiapas, alumnos de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, y padres de familia, volvieron a exigir que las autoridades estatales y federales investiguen los abusos de integrantes del comité estudiantil en las llamadas novatadas en el plantel.

La fiscalía estatal tiene documentadas 10 denuncias, pero los afectados aseguran que pueden ser hasta 15 casos solo este año.

Relatan mala alimentación, trabajos prolongados, restricciones en necesidades básicas y otros maltratos en los cursos de inducción.

Al respecto, Noe Ortega, un padre de familia, aseguró:

"Mi hija pues pasó muchos maltratos, maltratos por compañeros de la escuela, porque ahí no existe un maestro, no existe un director, no existe nada más que los alumnos que ya están establecidos ahí, la veo mal y al mismo tiempo a mí me da coraje que hayan hecho eso con ella porque no se vale"

Un alumno de nuevo ingreso de la Normal Rural Mactumactzá, señaló:

"Fue una experiencia muy fea para mí, bueno muy triste porque yo realmente llegue con una ilusión de querer ser maestro, estar en la normal pero pues cuestiones así no se puede”

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Presuntos responsables.

El fiscal dijo que ya se tienen identificados a los integrantes del comité estudiantil que presuntamente fueron los responsables de estas lesiones y actos de discriminación.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas, explicó:

“Son aproximadamente de 20 a 25 personas. Estamos ya requiriendo la información para poder individualizar las conductas de cada uno de ellos, podamos investigar e integrar la carpeta de investigación y así deslindar responsabilidades, porque la verdad es que tenemos exigencia ciudadana, así como también los padres de familia están muy atentos de la denuncia que han presentado”

Con información de N+.

LECQ