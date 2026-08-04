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Guatemala Declara Alerta de Peligro Ante Potente Erupción del Volcán de Fuego

Las autoridades comenzaron con la evacuación de habitantes de zonas aledañas al coloso, considerado el más activo de Centroamérica

El Volcán de Fuego, en Guatemala, entró en erupciónEl Volcán de Fuego, en Guatemala, entró en erupción. Foto: AFP

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Potente erupción del Volcán de Fuego en Guatemala: evacuaciones y alerta de peligro. Conoce las acciones de emergencia y el impacto en las comunidades cercanas.

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