Guatemala Declara Alerta de Peligro Ante Potente Erupción del Volcán de Fuego

El volcán de Fuego en Guatemala, ubicado a 35 kilómetros de la capital del país, aumentó su intensidad la madrugada de este martes con la expulsión de corrientes de lava y la emisión de grandes columnas de gases y ceniza.

La potencia de las explosiones y el lanzamiento de material incandescente y piroclástico provocó que el gobierno guatemalteco declarara una alerta de peligro, el segundo nivel más alto de emergencia.

Mientras el coloso, considerado el volcán más activo de Centroamérica, incrementaba su actividad, las autoridades comenzaron con la evacuación de los habitantes de las zonas aledañas.

Decenas de pobladores de dos caseríos ubicados en las faldas han sido evacuados hacia San Juan Alotenango, al este del volcán, zona de menor riesgo alrededor del poderoso volcán.

Camas improvisadas fueron colocadas en el salón comunal del centro de ese municipio para que pasen la noche a la espera de que disminuya la actividad volcánica. Muchos salieron de sus viviendas con solo un puñado de ropa y alimentos.

Ante la actividad del #VolcánDeFuego, recomendamos a la población:



-No acercarse a las barrancas ni permanecer en áreas de peligro.

-Tener lista la Mochila de las 72 horas.

-Revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta.

-Poner en práctica el principio de autoevacuación. pic.twitter.com/xwaHvpLxXm — CONRED (@ConredGuatemala) August 4, 2026

Alerta a las instituciones

La estatal Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró la "alerta anaranjada", previa a la roja de emergencia, "a nivel nacional" para que todas las instituciones estatales se preparen en caso de ser necesario.

En un video publicado en redes sociales, la vocera de la Conred, Valeria Urízar, hizo un llamado a los pobladores a realizar una "autoevacuación" si "las condiciones representan un riesgo para su vida". Hasta el momento no se ha informado de una cifra de personas evacuadas.

El Instituto de Vulcanología (Insivumeh), en su último informe, señaló que continuaba la "fase más intensa de la erupción" y alertó de más deslaves de material ardiente en los flancos sureste, suroeste y sur del volcán.

"El incremento en el número y tamaño de estas corrientes" hacia la "base" del volcán "se mantiene como la principal amenaza para las comunidades" cercanas, advirtió.

El Ministerio de Educación también suspendió las clases en los municipios de Alotenango en Sacatepéquez, Escuintla en Escuintla y Yepocapa en Chimaltenango.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Preparan a Pobladores en Colima ante una Posible Explosión del Volcán de Fuego

Característica del Volcán de Fuego

El Volcán de Fuego, uno de los más activos de Guatemala, tiene una elevación de 3 mil 768 metros y es considerado un estratovolcán: un volcán alto y en forma de cono formado por capas de lava dura, ceniza y rocas.

Está ubicado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez en la zona sur y centro del país.

Una erupción del volcán el domingo 3 de junio de 2018 mató a cientos de personas y provocó la desaparición de una comunidad entera. Según autoridades hasta 1.7 millones de personas se vieron afectadas por la erupción.

Y apenas en junio del año pasado, el coloso volvió a tener una etapa eruptiva que provocó evacuaciones preventivas.

ICM