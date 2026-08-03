Nauru, el Tercer País Más Pequeño del Mundo, Cambia su Nombre; ¿En Dónde Está?

Nauru, la diminuta nación insular del Pacífico Sur, cambió oficialmente su nombre a República de Naoero, de acuerdo con un anuncio de su presidente, David Adeang.

La decisión busca alinear el nombre del país con la ortografía y pronunciación de su idioma nacional, y representa, según el propio mandatario, "el comienzo de un orgullo nacional renovado".

¿En dónde está Nauru (ahora Naoero)?

Naoero es un país insular ubicado en el Pacífico Sur, formado por un diminuto atolón de coral y piedra caliza. Con apenas 12,000 residentes, es el tercer país más pequeño del mundo por población, únicamente detrás de Tuvalu y la Ciudad del Vaticano.

¿Por qué Nauru cambió su nombre a Naoero?

De acuerdo con un comunicado del gobierno publicado en su cuenta de Facebook, el país había sido conocido internacionalmente como "Nauru" únicamente porque su nombre local resultaba difícil de pronunciar para los extranjeros, una cuestión de conveniencia y no de elección. El cambio busca devolverle al país su nombre tradicional.

El presidente David Adeang explicó que la medida "busca honrar de manera más fiel el patrimonio de nuestra nación, nuestro idioma y nuestra identidad", al proponerla ante el Parlamento en enero.

El gobierno señaló, además, que el nombre Naoero "nunca se ha perdido", sino que ya formaba parte de la identidad del pueblo, del escudo nacional y del uso cotidiano en la comunidad, y que su uso está permitido por la Constitución.

¿Qué cambia oficialmente con el nuevo nombre?

El código internacional del país cambiará de NRU a NRO.

Su población dejará de conocerse como "nauruana" y pasará a llamarse naoero.

Se modificará el nombre de las aeronaves y barcos nacionales.

El gobierno ya solicita a otros países e instituciones internacionales que reconozcan formalmente el nuevo nombre.

AMP