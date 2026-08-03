Internacional

Nauru, el Tercer País Más Pequeño del Mundo, Cambia su Nombre; ¿En Dónde Está?

Nauru es el tercer país más pequeño del mundo por población, únicamente detrás de Tuvalu y la Ciudad del Vaticano

El presidente de Nauru, David Adeang. Foto: APEl presidente de Nauru, David Adeang. Foto: AP
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