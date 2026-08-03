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Video del Momento Exacto en que Dron Cae en Playa de Rusia: Hay 6 Muertos

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que su objetivo es hacer que Rusia detenga los combates antes de la llegada del crudo invierno

Dron ucraniano cae en playa rusaDron ucraniano cae en playa rusa. Foto: Captura de pantalla EFE

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Explosión en playa rusa: un dron ucraniano derribado causa 6 muertos y 47 heridos. Rusia acusa a Ucrania de terrorismo. Zelenski presiona por la paz antes del invierno. ¿Qué sigue en este conflicto?

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