Eclipse Solar de Agosto 2026 No Llega Solo: Estos Fenómenos También se Verán el Mismo Día

El próximo eclipse solar total no vendrá solo porque coincidirá con el pico de la lluvia de meteoros de las Perseidas y la Luna nueva, en N+ te compartimos cuándo podrás admirar estos fenómenos astronómicos.

Si te gusta la Astronomía, agosto podría ser inolvidable porque el día 12 será cuando un eclipse solar compartirá protagonismo con el punto máximo de la lluvia de meteoros de las Perseidas.

Será una jornada en la que luego del eclipse durante el día, la noche ofrecerá un escenario completamente distinto, con decenas de meteoros cruzando un cielo, que también tendrá Luna nueva.

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El eclipse solar del 12 de agosto recorrerá parte del hemisferio norte

El primero de los grandes llegará durante el día. El 12 de agosto de 2026 la Luna se alineará entre la Tierra y el Sol, provocando un eclipse solar total visible en una franja que atravesará el norte de Rusia, Groenlandia, Islandia, el norte de España y una pequeña zona de Portugal.

En otras regiones, incluido parte del territorio de Estados Unidos, el fenómeno podrá observarse como un eclipse parcial, ya que la Luna cubrirá solo una parte del disco solar.

Recuerda que para observar un eclipse solar, se requiere protección adecuada para evitar daños permanentes en la vista. La recomendación es utilizar lentes certificados para eclipses y nunca mirar el Sol con telescopios, binoculares o cámaras que no cuenten con filtros solares especiales.

Cuando el Sol se haya ocultado, el espectáculo continuará. Entre la noche del 12 de agosto y la madrugada del 13, las Perseidas alcanzarán su máxima actividad.

Esta lluvia de meteoros es considerada una de las más intensas del hemisferio norte y, en 2026, coincidirá con la Luna nueva, lo que permitirá cielos mucho más oscuros y mejores condiciones para observar los destellos.

Las Perseidas ocurren cada año cuando la Tierra atraviesa los restos dejados por el cometa Swift-Tuttle. Al ingresar a gran velocidad en la atmósfera terrestre, esas pequeñas partículas se desintegran y producen las conocidas "estrellas fugaces".

Para disfrutarlas, la NASA recomienda alejarse de las luces de la ciudad, buscar un sitio con cielo despejado y esperar al menos 30 minutos para que los ojos se adapten a la oscuridad. Aunque los meteoros parecen provenir de la constelación de Perseo, pueden aparecer en cualquier punto del firmamento.

Venus brillará con mayor intensidad unos días después

La actividad astronómica continuará del 14 al 16 de agosto, cuando Venus alcance su mayor elongación oriental.

Esto significa que el planeta se encontrará en su máxima separación aparente respecto al Sol vista desde la Tierra, convirtiéndose en uno de los objetos más brillantes del cielo después del atardecer.

La recomendación es mirar hacia el horizonte oeste poco después de la puesta del Sol para identificar fácilmente al planeta.

El cierre del mes también tendrá un evento astronómico. Durante la noche del 27 al 28 de agosto, la Luna atravesará parcialmente la sombra de la Tierra, provocando un eclipse lunar parcial visible desde gran parte de América, además de algunas regiones de Europa y África.

En el momento de mayor cobertura, alrededor del 93 % del diámetro lunar estará dentro de la umbra terrestre, por lo que la Luna podría adquirir una tonalidad rojiza o cobriza en la parte cubierta.

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