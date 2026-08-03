Astronomía

Eclipse Solar de Agosto 2026 No Llega Solo: Estos Fenómenos También se Verán el Mismo Día

No te pierdas el eclipse solar y los fenómenos astronómicos que pasarán el mismo día; te compartimos cuándo

Fotos y videos del eclipse solar 2023 en MéxicoEclipse solar visto en Nuevo México. Foto: Reuters | Archivo

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