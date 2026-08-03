Astronomía

¿Qué va a Pasar El 12 de Agosto de 2026? Así Podrás Ver En Vivo el Eclipse Solar Desde México

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año, con transmisiones en vivo y eventos científicos alrededor del mundo.

Así es un eclipse total de sol. Foto: APAsí es un eclipse total de sol. Foto: AP

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