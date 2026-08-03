¿Qué va a Pasar El 12 de Agosto de 2026? Así Podrás Ver En Vivo el Eclipse Solar Desde México

El 12 de agosto de 2026, la sombra de la Luna recorrerá parte del hemisferio norte y provocará un eclipse solar total que será visible principalmente en Groenlandia, Islandia, Portugal y España, donde millones de personas se preparan para observar cómo la luz del día desaparece durante unos minutos.

El fenómeno comenzará cerca del Polo Norte y avanzará hacia el sur en un recorrido de aproximadamente 8 mil 260 kilómetros. La totalidad tendrá una duración máxima de hasta dos minutos con 18 segundos, aunque el tiempo de oscuridad variará dependiendo de la ubicación de los observadores.

En España, donde el evento generará una gran concentración de visitantes, la totalidad durará alrededor de un minuto en algunas zonas antes de que la sombra de la Luna continúe su camino hacia el Mediterráneo.

Un eclipse parcial llegará tan lejos como Alaska y Siberia y envolverá a Canadá, el norte de Estados Unidos. y gran parte de Europa y África Occidental.

Cuanto más cerca del curso de la totalidad, más desaparecerá el sol tras la luna: un 94% de cobertura en Dublín y un 83% en Oslo, Noruega. Montreal verá un 18% de pérdida solar, reduciéndose al 9% en Nueva York y al 2% en Norfolk, Virginia.

¿Cómo ver el eclipse desde México?

En territorio mexicano no podrá observarse la fase total del eclipse, pero quienes quieran seguir el evento podrán hacerlo a través de transmisiones especiales de organismos científicos y plataformas astronómicas.

La Agencia Espacial Europea (ESA) prepara una cobertura en directo desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en España, además de actividades públicas en León. La NASA y otros proyectos internacionales también ofrecerán transmisiones para que personas de distintas partes del mundo puedan observar el momento de la alineación.

Para quienes se encuentren dentro de las zonas donde habrá eclipse parcial, será indispensable utilizar gafas especiales para eclipses solares, ya que mirar directamente al Sol puede causar daños en la vista.

Un día con varios fenómenos en el cielo

El eclipse no será el único atractivo astronómico del 12 de agosto de 2026. Ese mismo día, antes del amanecer, seis planetas formarán un arco visible en el cielo, mientras que por la noche la lluvia de meteoros de las Perseidas alcanzará su punto máximo bajo la presencia de una Luna nueva.

La combinación de estos fenómenos podría ofrecer una noche especialmente favorable para observar estrellas, planetas y meteoros, con la posibilidad de que algunos destellos aparezcan como fondo del espectáculo astronómico.

Además de ser un evento visual, el eclipse permitirá realizar investigaciones sobre la atmósfera terrestre y la corona solar, la capa exterior del Sol que normalmente queda oculta por su intenso brillo.

Equipos científicos lanzarán más de 60 globos de gran altitud desde España e Islandia para estudiar los cambios que ocurren cuando la temperatura disminuye temporalmente durante el paso de la sombra lunar.

También habrá observaciones desde el espacio y desde aeronaves especializadas. Investigadores utilizarán telescopios y cámaras para analizar la corona solar durante los pocos minutos en que queda visible.

Más eclipses extraordinarios se acercan

El fenómeno de 2026 será solo el inicio de una serie de eventos astronómicos destacados para España. El 2 de agosto de 2027 ocurrirá otro eclipse solar total, considerado excepcional por su duración, con hasta seis minutos y 23 segundos de totalidad en algunas regiones.

La franja de ese eclipse recorrerá España, Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudí, Yemen y Somalia.

Después, el 26 de enero de 2028, España volverá a estar en el centro de atención con un eclipse anular, conocido como “anillo de fuego”.

El eclipse solar total de 2026 marcará el regreso de un fenómeno de gran magnitud a España continental después de más de un siglo y se convertirá en una oportunidad para que millones de personas, incluida la audiencia en México mediante transmisiones digitales, sean testigos de una alineación única entre el Sol, la Luna y la Tierra.