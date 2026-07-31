Astronomía

Lluvia de Estrellas Hoy: Hora Exacta para Ver Espectáculo Astronómico desde México

Esta noche llega el pico de actividad de la lluvia de estrellas Del Acuáridas del Sur, te decimos a qué hora y cómo disfrutar el espectáculo

Lluvia de estrellasLluvia de estrellas Delta Acuáridas del Sur llegan a su pico esta noche. Foto: Pexels

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Prepárate para la lluvia de estrellas Delta Acuáridas del Sur. Aunque la Luna llena será un reto, también podrás disfrutar de este evento astronómico.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+