Lluvia de Estrellas Hoy: Hora Exacta para Ver Espectáculo Astronómico desde México

Este 30 y 31 de julio será el pico de actividad de la lluvia de estrellas Del Acuáridas del Sur. Te decimos cómo ver este fenómeno y a qué hora iniciará.

Las lluvias de estrellas ocurren cuando fragmentos de cometas se precipitan en la atmósfera de la Tierra.

Las Delta Acuáridas del Sur son una de las lluvias de estrellas más célebres en el hemisferio sur.

Llegan las Delta Acuáridas del Sur esta noche

Las Delta Acuáridas del Sur son una de las lluvias de meteoros que se pueden admirar con amplia facilidad desde el hemisferio sur del planeta. Deben su nombre a que las centellas parecen irradiar desde la estrella Delta Aquarii, una de las más brillantes de aquella constelación de Acuario.

Esta lluvia de estrellas comienza a mediados de julio y suele terminar hacia mediados de agosto. Durante este mes arroja un promedio de 20 centellas por hora, aunque este número aumenta durante el pico de actividad.

El extraño origen de las Delta Acuáridas del Sur

A diferencia de otras lluvias de estrellas donde se ha identificado a la perfección la fuente de los meteoros, en el caso de las Delta Acuáridas del Sur aún no hay una respuesta contundente a este misterio. El candidato más sólido es el cometa 96P Machholz, que fue descubierto en 1986 por un aficionado, Donald Machholz, quien usaba unos binoculares.

Este cometa de 6 kilómetros de diámetro tiene una órbita muy corta alrededor del Sol, de apenas 5.29 años. Este cometa se ha convertido en un objeto controvertido entre los astrónomos, pues presenta una composición química inusual.

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Esto ha llevado a algunos científicos a proponer que 96P Machholz sería un cometa interestelar, como 3I/ATLAS, capturado por la fuerza gravitatoria del Sol.

¿Cómo ver la lluvia de estrellas Delta Acuáridas del Sur?

El pico de actividad de las Delta Acuáridas del Sur llegará los días 30 y 31 de julio. Cabe señalar que, debido a que el punto desde el cual irradian está debajo del horizonte, esta lluvia de estrellas puede ser compleja de observar desde el hemisferio norte.

Para las latitudes bajas del hemisferio norte, las centellas salen como detrás del horizonte. En el pico de actividad, se podrá admirar hasta 25 centellas por hora, un número mucho menor al de otras lluvias, aunque con la peculiaridad de que estos meteoros saldrá por detrás del horizonte.

Para admirar las Delta Acuáridas del Sur habrá que apuntar hacia el sur, necesariamente desde una zona con poca contaminación lumínica. Este 2026, la Luna será un adversario pues se encuentra en plenilunio, por lo que su brillo opacará las centellas.

Desde los primeros momentos de la noche, podrán verse las primeras centellas. No obstante, la visibilidad mejorará ampliamente a medida que Acuario se acerque al horizonte.

Ese momento llegará hacia las 2 de la mañana del 31 de julio. Para las 5 de la mañana, el pico de actividad disminuirá ante la cercanía del amanecer.