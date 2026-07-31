Refugio 'N' y Carlos 'N' son Vinculados a Proceso por Presunto Cobro de Piso en Poza Rica

La tarde de este jueves 30 de julio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer que se logró la vinculación a proceso en contra de dos personas por presuntos actos relacionados con la extorsión de prestadores de servicio de transporte público en modalidad de taxi en Poza Rica, municipio localizado al norte de la entidad veracruzana.

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Los sujetos vinculados fueron identificados como Refugio 'N' y Carlos Alberto 'N', a quienes se les señala como los presuntos responsables del delito de extorsión agravada, en la modalidad de cobro de piso, según lo informado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

La presente resolución fue emitida por un juez durante la audiencia de continuación, en la cual se presentaron los datos de prueba recabados por diversos fiscales especializados en relación con este caso.

Los hoy vinculados por el delito de extorsión en Poza Rica fueron detenidos en flagrancia

Asimismo, se ha informado que los sujetos que hoy se encuentran vinculados fueron detenidos en flagrancia mediante un operativo coordinado que se llevó a cabo entre autoridades de los niveles estatales y federales, luego que se recibiera una denuncia anónima al número de emergencias 911 donde se alertaba sobre esta situación.

En este sentido, se dio a conocer que, de acuerdo con las investigaciones realizadas, los sujetos implicados en estos hechos presuntamente exigían el pago de cuotas a conductores que se desempeñaban como prestadores de servicio de transporte público pertenecientes al gremio de taxistas del municipio de Poza Rica, Veracruz.

Tras analizar los elementos presentados por la representación social, la autoridad judicial determinó vincularlos a proceso y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán privados de la libertad mientras continúa el proceso penal 287/2026.