Seguridad

Refugio 'N' y Carlos 'N' son Vinculados a Proceso por Presunto Cobro de Piso en Poza Rica

Dos sujetos fueron detenidos al norte del estado al ser señalados por el presunto delito de derecho de piso. Las autoridades reportaron que fueron detenidos en flagrancia.

Refugio 'N' y Carlos Alberto 'N' son Vinculados a Proceso por Presunto Cobro de Piso en PpLos vinculados a proceso fueron detenidos en flagrancia. Foto: N+

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Detenidos en flagrancia, Refugio 'N' y Carlos Alberto 'N' son vinculados por extorsión a taxistas en Poza Rica. Descubre los detalles de este operativo.

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