Seguridad

Asesinan a Mujer de la Tercera Edad al Intentar Asaltar su Casa en Celaya

Los ladrones ingresaron a la casa en Celaya, pensando que no había nadie, al ver a la mujer, le dispararon para después darse a la fuga.

La mujer se encontraba dormida al momento en que entraron a robarle.Foto: N+

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En Celaya, una mujer mayor fue víctima de un violento asalto en su casa. Los ladrones, al ser descubiertos, le dispararon y escaparon.

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