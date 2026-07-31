Asesinan a Mujer de la Tercera Edad al Intentar Asaltar su Casa en Celaya

Una mujer de la tercera edad fue asesinada por hombres armados que al intentar robar objetos de su casa en la colonia Suiza, en Celaya, le dispararon para después darse a la fuga en varios vehículos.

De acuerdo al reporte de las autoridades de Celaya, los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando hombres armados se metieron a robar una casa, ubicada en la calle Antonio Rabago, de la Colonia Suiza.

En cierto momento, los presuntos ladrones, notaron que una de las viviendas se encontraba al parecer sin inquilinos, por lo que no dudaron en aprovechar la noche para meterse y ver qué artículos podían llevarse.

Al estar ya dentro de la vivienda, vieron que una mujer de la tercera edad se encontraba y quien se dio cuenta de que la estaban robando, por lo que los hombres armados, no dudaron en dispararle para después salir corriendo.

Las detonaciones de arma de fuego, alertaron a los vecinos de la zona, quienes no dudaron en llamar a los números de emergencia para reportar los hechos, al mismo tiempo que pedían la presencia de una ambulancia.

Confirman asesinato de la mujer de la tercera edad

Los primeros en llegar al domicilio indicado, fueron policías municipales, quienes también pidieron la presencia de los rescatistas al mismo tiempo qué elementos de la Guardia Nacional hacían su arribo al lugar.

Al llegar los paramédicos, de inmediato brindaron atención médica a la mujer de la tercera edad, quien debido a las heridas de bala, ya no contaba con signos vitales, por lo que se pidió la presencia de la Fiscalía del Estado, así como del Semefo.

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